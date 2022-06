"Cobro por mis opiniones": la insólita justificación de Milei luego de recomendar sumarse a una estafa piramidal

Reconoció además que él cobra por sus opiniones dejando en evidencia así que mientras él sí hizo un negocio, cobró por recomendar CoinX a sus seguidores en las redes sociales, arrastró en verdad a miles de ahorristas a perder todo lo que tenían.

milei

"Tomaban plata; compraban títulos en dólares y con la devaluación que se generaban te pagan tasas más altas en pesos" intentó explicar y luego buscó desligarse de la estafa: "El negocio estaba bien armado, tenía algunas cuestiones que las señalé. Las modificaron. Después no quisieron modificarlas más y decidí no hacer más cosas con ellos. No estafaron a nadie, están devolviendo la plata".

A comienzos de este mes la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a la plataforma Coinx a cesar su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables de supuesta "alta rentabilidad", tras advertir que la firma no estaba inscripta en el registro obligatorio para agentes que ofrecen valores negociables, y de haber sido denunciada por usuarios como una estafa piramidal.

milei entrada

La empresa había saltado a la fama tras ser promocionada por Milei, quien visitó las oficinas que la plataforma tenía en la Ciudad de Buenos Aires y compartió el momento en sus redes sociales diciendo que era una empresa que estaba "revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos escapar de la inflación".

"Escríbanles a Coinx World de parte mía así los asesoran con lo mejor", aseguró en diciembre pasado, poco después de jurar su banca como diputado en su cuenta de Instagram.

La plataforma se jactaba de ofrecer un rendimiento anual de entre el 30 y 45% en dólares, aunque requería un depósito de mínimo de 500 dólares y seis meses antes de retirarlo que, según manifestaron usuarios en redes sociales, dejó de devolverlos y de contestar a sus reclamos por todas las vías de comunicación.

MILEI.jpg

La CNV actuó de oficio tras advertir la existencia de ofrecimientos de asesoramiento en inversiones en el mercado de capitales por parte de Coinx World, donde se ofrecían diversas herramientas para obtener una supuesta alta rentabilidad, realizando "inversiones diversificadas que permitirían maximizar los retornos y minimizar el riesgo".

También informó la CNV a su director, Juan Manuel Malaspina, -un joven de 24 años que figuró en los medios y las redes como Director de Inversiones de la empresa y promovía sus servicios- a desistir de toda promoción dado que no se encontraba inscripto en ninguno de los registros correspondientes.

"Toda intervención en el régimen de la oferta pública de valores negociables requiere necesariamente de una autorización expresa de esta CNV", destacó el organismo que preside Adrián Cosentino.