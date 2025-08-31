Panaderías en crisis: en 18 meses cerraron 14.000 locales y la venta de facturas cayó un 85%
"Solo seis de cada diez máquinas están encendidas", advirtió Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires.
La crisis económica y de consumo golpean con fuerza al sector panadero. En los últimos 18 meses, cerraron 14.000 panaderías en todo el país y la producción se redujo a la mitad.
"Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas", contó Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Radio Rivadavia. Además, subrayó que el consumo de pan, un alimento clave que en muchos países sirve como indicador de pobreza, cayó un 50% en el último año y medio.
El derrumbe es todavía más pronunciado en productos tradicionales, como son las facturas: "Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira", describió.
"Antes en el mostrador tenías una gran variedad: panes, facturas, sándwiches, hoy la realidad es muy distinta. Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas", remarcó.
La crisis del sector panadero se enmarca en un contexto de fuerte caída del consumo, inflación persistente y recesión, que impacta de lleno en las pymes, responsables de gran parte del empleo en nuestro país.
Uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre: colegios, prepagas, servicios y más
Septiembre empieza el lunes que viene, puntilloso y cargado de aumentos en las cuotas de prepagas y colegios, en los alquileres, en el precio de los boletos de colectivos y subte, en aumentos en tarifas de servicios públicos y combustibles.
Uno por uno, los aumentos que llegan en septiembre
- Prepagas: las compañías de medicina prepaga tuvieron que dar marcha atrás con los aumentos que habían aplicado este año y el anterior, pero para septiembre anunciaron a sus afiliados subas de entre 1,4% y 1,9%, que también afectará los montos de los copagos.
- Colegios: en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense las cuotas subirán un 3,2%, tal como lo habilitaron las autoridades competentes en cada distrito para instituciones educativas con subvención estatal.
- Alquileres: todavía existen contratos de alquiler que fueron firmados bajo la derogada Ley de Alquileres, por lo que en septiembre se aplicará una suba del 50,3% que corresponde de manera automática por el índice de contratos de locación (ICL) que confecciona y publica el Banco Central.
- Combustibles: el Gobierno resolvió volver a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), lo que se traducirá en un aumento del 0,8% en los precios de la nafta y del 0,7% en los del gasoil. Así, el litro de nafta super subirá $10,52 y el de gasoil, $8,58.
- Luz: el Gobierno actualizó el precio mayorista y lo subió 0,5%, así que a partir de septiembre la electricidad arrancará en un valor de $13.554/MWh. Pero el cuadro tarifario definitivo se conocerá recién la semana que viene, cuando lo publique el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
- Gas: se llevó a 6,80% el recargo del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y se sumó un ajuste en el precio mayorista del gas, lo que increíblemente marca una baja de 5,48% respecto del cuadro tarifario vigente.
- El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tendría que publicar este lunes el nuevo cuadro tarifario, porque a pesar de esa baja todavía hay que imponerle los costos de distribución y transporte.
- Agua: AySA anunció un incremento de hasta 1% sobre la boleta de agosto, que en lugares como la Ciudad de Buenos Aires ya rondaba los $38.000.
Los detalles de las subas en transporte público
El viaje de subte pasará a costar $1071 pagando con la SUBE registrada y $1.702,89 para quienes abonen con una tarjeta sin nombre.
El Premetro arranca en $374,85, o bien de $596,01 si se paga con una SUBE sin registrar.
Los colectivos con jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires no cambiarán sus tarifas, pero los que correspondan a la provincia tendrán un costo mínimo de $529,25, y un máximo de $680,47 hasta los 27 kilómetros.
Las líneas de colectivo que sean de la Ciudad de Buenos Aires subirán alrededor de un 3,9% a partir del lunes, lo que dejará el viaje a $526,15 para la primera sección (de 0 a 3 kilómetros de recorrido) y de $676,48 para los viajes más largos, de 27 kilómetros.
