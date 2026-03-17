Para aliviar el bolsillo: los supermercados con promociones durante marzo
Grandes supermercados lanzaron durante marzo de 2026 un amplio esquema de promociones, descuentos y reintegros que buscan aliviar el impacto en el bolsillo.
Las ofertas combinan beneficios con bancos, billeteras digitales, programas sociales y tarjetas propias, lo que permite acceder a importantes ahorros dependiendo del día en que se realicen las compras.
En algunos casos, los descuentos alcanzan hasta el 30% y los reintegros pueden llegar a los $20.000 mensuales, aunque esto varía según el banco, el medio de pago y los topes establecidos por cada promoción.
Por este motivo, muchos consumidores optan por organizar sus compras según el calendario de descuentos, aprovechando los días con mayores beneficios o combinando promociones para maximizar el ahorro.
El cronograma de descuentos en Coto
Uno de los supermercados que más promociones ofrece durante marzo es Coto, con un esquema que varía según el día de la semana y los medios de pago utilizados.
Lunes: los mayores descuentos de la semana
El inicio de la semana concentra algunos de los beneficios más importantes:
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Tarjeta TCI: 20% de descuento en un pago, sin tope.
Banco Ciudad: 25% de descuento con tarjetas Visa, Mastercard y Cabal, con tope de $10.000 semanales.
Banco Credicoop: 30% de descuento con tarjetas Cabal, con reintegro de hasta $15.000 por semana.
Ualá: 25% de descuento con tarjeta prepaga o crédito Mastercard, con tope de $15.000.
Club La Nación: 15% de descuento.
Beneficios ANSES: 10% de descuento.
Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés con Plan Z.
Martes: beneficios para jubilados y programas sociales
Los martes están enfocados en sectores específicos:
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Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope.
Jubilados y pensionados: 15% de descuento en compras presenciales con DNI.
Banco Supervielle (MODO): 20% de descuento con tope de $8.000 mensual.
Clientes Identité y plan sueldo: 25% de descuento con tope de $15.000.
Beneficios ANSES: 10% de descuento.
Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés.
Miércoles: combinación de promos propias y bancarias
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Comunidad Coto: 15% de descuento sin tope.
Banco Nación: 30% de descuento con 3 cuotas sin interés vía MODO (tope de $12.000 por miércoles).
Club La Nación: 15% de descuento.
Beneficios ANSES: 10% de descuento.
Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés.
Jueves: topes más altos y múltiples opciones
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Comunidad Coto: 15% de descuento.
Ciudadanía Porteña: 15% sin tope.
Jubilados: 15% de descuento presencial.
Banco Santander (jubilados): 20% de descuento con tope de $20.000 mensual.
ICBC: 20% con tope de $10.000.
Banco Columbia: 20% con tope de $8.000 (débito) y $18.000 (crédito).
Banco Comafi: 25% de descuento con tope de $10.000 por transacción (hasta $12.000 en cuentas específicas).
Beneficios ANSES: 10% de descuento.
Tarjeta Naranja: cuotas sin interés.
Viernes y fin de semana: esquema más simple
Durante los últimos días de la semana, las promociones se reducen:
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Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés.
Tarjeta TCI: 15% de descuento sin tope.
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