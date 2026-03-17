Para aliviar el bolsillo: los supermercados con promociones durante marzo

El inicio de la semana concentra algunos de los beneficios más importantes:

Tarjeta TCI : 20% de descuento en un pago, sin tope.

Banco Ciudad : 25% de descuento con tarjetas Visa, Mastercard y Cabal, con tope de $10.000 semanales.

Banco Credicoop : 30% de descuento con tarjetas Cabal, con reintegro de hasta $15.000 por semana.

Ualá : 25% de descuento con tarjeta prepaga o crédito Mastercard, con tope de $15.000.

Club La Nación : 15% de descuento.

Beneficios ANSES : 10% de descuento.

Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés con Plan Z.

Martes: beneficios para jubilados y programas sociales

Los martes están enfocados en sectores específicos:

Ciudadanía Porteña : 15% de descuento sin tope.

Jubilados y pensionados : 15% de descuento en compras presenciales con DNI.

Banco Supervielle (MODO) : 20% de descuento con tope de $8.000 mensual.

Clientes Identité y plan sueldo : 25% de descuento con tope de $15.000.

Beneficios ANSES : 10% de descuento.

Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés.

Miércoles: combinación de promos propias y bancarias

Comunidad Coto : 15% de descuento sin tope.

Banco Nación : 30% de descuento con 3 cuotas sin interés vía MODO (tope de $12.000 por miércoles).

Club La Nación : 15% de descuento.

Beneficios ANSES : 10% de descuento.

Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés.

Jueves: topes más altos y múltiples opciones

Comunidad Coto : 15% de descuento.

Ciudadanía Porteña : 15% sin tope.

Jubilados : 15% de descuento presencial.

Banco Santander (jubilados) : 20% de descuento con tope de $20.000 mensual.

ICBC : 20% con tope de $10.000.

Banco Columbia : 20% con tope de $8.000 (débito) y $18.000 (crédito).

Banco Comafi : 25% de descuento con tope de $10.000 por transacción (hasta $12.000 en cuentas específicas).

Beneficios ANSES : 10% de descuento.

Tarjeta Naranja: cuotas sin interés.

Viernes y fin de semana: esquema más simple

Durante los últimos días de la semana, las promociones se reducen: