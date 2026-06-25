Qué es el Súper RIGI: claves del proyecto que impulsa Javier Milei para atraer inversiones todavía esquivas

El gobierno de Javier Milei se anotó el miércoles un nuevo triunfo en la Cámara de Diputados tras conseguir la media sanción de su proyecto para instituir un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Se trata del Súper RIGI como lo bautizaron en las filas libertarias. La iniciativa, que busca atraer inversiones que le son todavía esquivas a Milei y s su ministro de Economía, Luis Caputo, a pesar de todos los beneficios que prometen a cambio de casi nada, despertó fuertes resistencias en la oposición.