Marilina Bertoldi apuntó contra la reforma laboral y Javier Milei en el Cosquín Rock: "12 HORAS"

A pesar de manifestar algunos inconvenientes técnicos durante el inicio de la jornada, Bertoldi logró encauzar la energía del show rápidamente. Estuvo respaldada por una nueva formación de músicos que demostraron solidez y precisión, destacándose por solos de guitarra filosos que elevaron la intensidad de la tarde. La estética no fue exclusiva de la líder; los integrantes de la banda también acompañaron con looks intervenidos específicamente para esta fecha.