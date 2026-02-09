Tarifazo en los colectivos: el boleto subirá 41% en un mes, y vendrán mas aumentos

image El nuevo índice le daba al Transporte un peso del 14,3%, lo que dispararía el IPC con el tarifazo

La salida de Lavagna

Según trascendió, la decisión de postergar la implementación de este nuevo índice —justo en meses de ajustes tarifarios sensibles— fue el detonante que llevó a la renuncia de Marco Lavagna, quien fue reemplazado este lunes por Pedro Lines.

La ecuación para el equipo económico es compleja: necesitan "sacar subsidios y dar tarifa", pero el límite es "el impacto en la inflación". Con la canasta vieja, tienen un margen técnico un poco más amplio para aplicar estos aumentos sin que el IPC se descontrole tanto en los papeles.

Costos reales y lo que viene

Mientras se define la cuestión estadística, la realidad del usuario es que pasará a cubrir una mayor parte del costo del sistema: