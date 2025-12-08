Turismo contenido: cuánto dejaron los viajeros en el último fin de semana largo del año

Número alarmantes: de cuánto fue el gasto del turista en el último feriado del año

De acuerdo con CAME, la estadía promedio durante estos días fue de dos noches, una duración más corta que los 2,6 días registrados en 2023. Esta reducción se explica por un contexto económico ajustado que llevó a muchas familias a optar por escapadas breves, cercanas y que no implicaran grandes desembolsos adicionales.

Aun así, el gasto promedio diario por turista se ubicó en $90.495, un valor que significó un aumento real del 8,8% respecto al año anterior. La tendencia muestra que quienes viajaron concentraron sus consumos en servicios esenciales y en experiencias muy puntuales, privilegiando actividades con alto valor percibido.

image

El aporte económico total dejó números contundentes: los turistas gastaron $249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un crecimiento real del 20,1% comparado con 2023. Este volumen ubicó al feriado dentro de los más relevantes del año en términos de impacto regional, ya que permitió motorizar desde hoteles y restaurantes hasta comercios minoristas y servicios turísticos complementarios.

Además, el Gobierno bonaerense ratificó otro feriado para el viernes 12 de diciembre, lo que sumará un nuevo empuje para la actividad y podría anticipar una temporada estival más dinámica de lo previsto. En lo que va de 2025, los fines de semana largos ya acumularon 13.342.750 turistas, que generaron un movimiento económico estimado en $2.971.578 millones, equivalentes a unos US$ 2.030 millones.

La combinación de escapadas cortas, mayor circulación interna y una demanda que busca alternativas accesibles sigue dando oxígeno a las economías locales. Con estos datos, el último fin de semana largo del año volvió a demostrar su relevancia como un motor fundamental para el turismo y como un anticipo concreto del pulso que tendrá la temporada de verano en el país.