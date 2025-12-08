Turismo contenido: cuánto dejaron los viajeros en el último fin de semana largo del año
El movimiento por el feriado del 8 de diciembre mostró un repunte en cantidad de turistas y un gasto total cercano a los $250 mil millones.
El último fin de semana largo del año volvió a instalar un clima de movimiento turístico intenso en todo el país, impulsado por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción. A diferencia del año pasado, cuando no hubo descanso oficial, esta vez la fecha generó una importante ola de viajeros que se desplazó por distintas regiones de Argentina.
Según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.377.810 turistas eligieron trasladarse durante los días libres, una cifra que representa un crecimiento del 43,5% frente al mismo período de 2023. El incremento no sólo dejó una fuerte ocupación en destinos tradicionales, sino que además consolidó la fecha como antesala de la temporada de verano.
El flujo de viajeros se distribuyó principalmente entre las ciudades más convocantes del país. Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia encabezaron la lista de destinos con más visitantes, aunque otras provincias del norte también recibieron un caudal significativo. Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes formaron parte de los puntos que lograron mantener un movimiento constante.
En todos los casos, el fin de semana largo se convirtió en una oportunidad clave para el sector turístico, especialmente para las pymes vinculadas a la hotelería, la gastronomía y los servicios de ocio.
Número alarmantes: de cuánto fue el gasto del turista en el último feriado del año
De acuerdo con CAME, la estadía promedio durante estos días fue de dos noches, una duración más corta que los 2,6 días registrados en 2023. Esta reducción se explica por un contexto económico ajustado que llevó a muchas familias a optar por escapadas breves, cercanas y que no implicaran grandes desembolsos adicionales.
Aun así, el gasto promedio diario por turista se ubicó en $90.495, un valor que significó un aumento real del 8,8% respecto al año anterior. La tendencia muestra que quienes viajaron concentraron sus consumos en servicios esenciales y en experiencias muy puntuales, privilegiando actividades con alto valor percibido.
El aporte económico total dejó números contundentes: los turistas gastaron $249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un crecimiento real del 20,1% comparado con 2023. Este volumen ubicó al feriado dentro de los más relevantes del año en términos de impacto regional, ya que permitió motorizar desde hoteles y restaurantes hasta comercios minoristas y servicios turísticos complementarios.
Además, el Gobierno bonaerense ratificó otro feriado para el viernes 12 de diciembre, lo que sumará un nuevo empuje para la actividad y podría anticipar una temporada estival más dinámica de lo previsto. En lo que va de 2025, los fines de semana largos ya acumularon 13.342.750 turistas, que generaron un movimiento económico estimado en $2.971.578 millones, equivalentes a unos US$ 2.030 millones.
La combinación de escapadas cortas, mayor circulación interna y una demanda que busca alternativas accesibles sigue dando oxígeno a las economías locales. Con estos datos, el último fin de semana largo del año volvió a demostrar su relevancia como un motor fundamental para el turismo y como un anticipo concreto del pulso que tendrá la temporada de verano en el país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario