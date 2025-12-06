Descubrí Chile en 2026: el destino con arquitectura única en donde las casas están construidas sobre madera

Embed - CALETA TORTEL ► ¿Como llegar y que Hacer ? Guía completa - CARRETERA AUSTRAL

Dónde queda Caleta Tortel

Caleta Tortel está en la provincia Capitán Prat, dentro de la Región de Aisén, muy cerca del límite con Argentina y al sur de Paso del Águila. Su ubicación sobre la Carretera Austral y la proximidad al río Baker lo vuelven un punto estratégico dentro de la red vial más austral del país.