Descubrí Chile en 2026: el destino con arquitectura única en donde las casas están construidas sobre madera
En el fin de la Carretera Austral aparece un rincón único de Chile, un destino de turismo que encanta con pasarelas de madera.
Entre los paisajes más impactantes del sur de Chile, Caleta Tortel aparece como un destino poco conocido dentro del mundo del turismo, rodeado de fiordos, glaciares y montañas que le dan un aire de postal escandinava, aunque su espíritu es plenamente patagónico.
Este pequeño poblado ubicado en la desembocadura del río Baker mantiene una identidad muy propia, marcada por la naturaleza y la tradición local. En vez de calles convencionales, todo el lugar se conecta a través de pasarelas de madera que se extienden por unos seis kilómetros y enlazan viviendas, comercios y el muelle.
Esa arquitectura singular, pensada para convivir con el terreno, le valió la declaración de Monumento Histórico. Su histórico aislamiento empezó a revertirse con la llegada del camino que lo vincula al sur de la Carretera Austral, permitiendo el acceso sin alterar su esencia.
Qué se puede hacer en Caleta Tortel
Recorrer las pasarelas, mirar los fiordos y sumarse a paseos en barco por canales y glaciares son planes clave en Tortel. Las navegaciones permiten explorar la naturaleza intacta, mientras que la gastronomía local invita a probar cordero al palo, pescados, mariscos y el clásico vino en bota de cuero.
Dónde queda Caleta Tortel
Caleta Tortel está en la provincia Capitán Prat, dentro de la Región de Aisén, muy cerca del límite con Argentina y al sur de Paso del Águila. Su ubicación sobre la Carretera Austral y la proximidad al río Baker lo vuelven un punto estratégico dentro de la red vial más austral del país.
Cómo llegar a Caleta Tortel
La manera más práctica de llegar es volar desde Santiago a Coyhaique y luego viajar unos 450 kilómetros por la Carretera Austral hasta Caleta Tortel. El recorrido toma alrededor de ocho horas y media en auto, aunque también hay colectivos para quienes no quieren manejar.
