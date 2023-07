Quiso hacer una crítica por la suba del dólar, pero con un error de cálculo, y se volvió viral por las burlas

El dólar blue cerró a $551 este viernes, por lo que 100, serían $55.100. Sin embargo, en la imagen se observa muchísimo más dinero y lo que parecen ser cinco fajos de 100.000 pesos cada uno, lo que sumaría más de 500.000 (cerca de los 1.000 dólares).

"Me parece que van a echar al empleado si te dio todo eso por 100 usd", "El libertario que más sabe de matemáticas", "Me parece que te cagaron si con todos esos pesos te dieron U$s 100", fueron algunas de las divertidas respuestas que recibió.

La publicación sumó muchísimas reacciones, en especial burlas por el notable error en la cuenta.

Las reacciones al tuit viral de una libertaria para criticar, con error, la suba del dólar blue

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Findiapochi%2Fstatus%2F1684936443410464768&partner=&hide_thread=false Lo que me preocupa es que ni se esfuercen por usar una calculadora https://t.co/cvIdi8ak3Q — POCHI DEL CONURBANO (@indiapochi) July 28, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fwalter_de_PP%2Fstatus%2F1685020029408944128&partner=&hide_thread=false Los liberales deberían aprovechar la educación pública y usarla. https://t.co/sxs6xTPpz8 — Walter (@walter_de_PP) July 28, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgordoqk%2Fstatus%2F1684939535921156096&partner=&hide_thread=false A venderle dólares a Inés que está muy generosa! https://t.co/6dmdoOLYfL — Gordo Kuka (@gordoqk) July 28, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJoniChallier%2Fstatus%2F1684918052150714368&partner=&hide_thread=false Si me das esa guita te vendo 200. Negocion Inés pensalo. https://t.co/5Y3OIawETM — Joni (@JoniChallier) July 28, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmdicengordaputa%2Fstatus%2F1684965266642411533&partner=&hide_thread=false Inés te están cagando. Si querés te paso el contacto de la cueva dónde voy https://t.co/s7FKEdYSsD — PichondeIsabelSarli (@mdicengordaputa) July 28, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNaniBuona%2Fstatus%2F1684915243636465664&partner=&hide_thread=false Vos vendiste o compraste? Si compraste te re cagaron, si vendiste un empleado se quedó sin trabajo. https://t.co/eTsJ19MKqK — Nadia (@NaniBuona) July 28, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falvaropicture%2Fstatus%2F1684985645792407559&partner=&hide_thread=false Por qué no hay un libertario que sepa matemáticas de primario? https://t.co/ZL0KBnJtSv — Álvaro (@alvaropicture) July 28, 2023