El Gobierno activa un Premetro infinito en Buenos Aires después de casi 40 años
Después de años de demoras, avanza la obra para cerrar el circuito del Premetro en Villa Lugano. Conocé cómo cambiará el recorrido porteño.
Tras casi 40 años de anuncios y demoras, el Gobierno porteño se encamina a concretar el cierre del denominado "loop" del Premetro en la zona sur. Fuentes oficiales confirmaron que avanzan los trabajos para conectar ambos ramales, transformando el histórico servicio en una única traza circular que dejará atrás los recorridos separados.
¿En qué consiste la obra del "loop" infinito del Premetro?
La intervención de infraestructura contempla el tendido de aproximadamente 850 metros de nuevas vías y catenarias. En términos operativos, el cambio significa que el tren ya no tendrá que llegar a una cabecera para detenerse y volver por el mismo camino. Al unir las paradas de General Savio con Centro Cívico, ambos ramales pasarán a formar un circuito único y cerrado.
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El proyecto, originado en una licitación de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en 2024 y adjudicado en enero de 2025 a la UTE integrada por LX Argentina y Xapor, incluye además:
- Trabajos integrales sobre la calzada y las veredas.
- Nuevos sistemas de señalización.
- La construcción de nuevos paradores y la puesta en valor de los ya existentes, como Larrazábal, Nicolás Descalzi y Gabino Ezeiza.
Para los vecinos de la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), esto representa una modificación crucial en una línea que mantenía prácticamente la misma configuración desde su inauguración en agosto de 1987. Cabe destacar que el Premetro funciona como una pieza clave de vinculación del sur de la Ciudad, permitiendo combinar con la Línea E del subte en la estación Intendente Saguier para llegar hacia el centro.
El "loop" formaba parte del concepto original del Premetro, pero los diferentes proyectos específicos para cerrar el circuito planteados en los años 90, los 2000 y 2009 nunca lograron materializarse más allá de la planificación.
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