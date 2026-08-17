Quién era Federico Daniel Juárez, el policía de 28 años que se suicidó en Villa Lugano
El terrible episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y obligó a llevar a cabo un fuerte operativo que intentaba disuadir al efectivo.
Un despliegue de seguridad de máxima urgencia terminó en tragedia durante las primeras horas del domingo en el barrio porteño de Villa Lugano, donde un agente de 28 años se quitó la vida. El episodio derivó en un exhaustivo procedimiento que movilizó a personal policial, negociadores de la fuerza y unidades del equipo K9.
Pasadas las 4:30 de la madrugada, los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre la presencia de un sujeto armado en plena crisis emocional sobre la vía pública. Al arribar al lugar, las autoridades constataron que el joven pertenecía a la Policía de la Ciudad y que se hallaba en su horario franco, vistiendo ropa de civil.
Ante la gravedad del cuadro, las fuerzas de seguridad montaron un perímetro preventivo en las inmediaciones de la avenida Argentina con el objetivo de resguardar a los peatones y conductores que transitaban por el área. De hecho, hicieron intervenir a un equipo K9 y a un perro de servicio, contra el cual el suicida disparó antes de matarse.
Lo cierto es que, previo a este fatal escenario, el joven de 28 años habría tenido una discusión con su expareja por la finalización del vínculo, lo que derivó en que el efectivo que estaba fuera de servicio comenzara a desplazarse por las calles de la zona mientras realizaba varias detonaciones.
Quién era Federico Daniel Juárez, el policía de 28 años que se suicidó en Villa Lugano
El oficial que se suicidó en Villa Lugano se llamaba Federico Daniel Juárez, tenía 28 años y era integrante de la Policía de la Ciudad. Antes de tomar la decisión de quitarse la vida, el joven habría tenido una fuerte discusión con su expareja por la finalización del vínculo.
Ahora, esta situación está siendo investigada por las autoridades. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 36, desde donde se ordenaron diversas medidas para reconstruir la mecánica del hecho y determinar sus causas.
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