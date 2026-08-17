Un accesorio que está en los placares convierte los autos particulares en ambulancias

El origen de este significado se remonta a antiguos conflictos militares, en los que representaba la voluntad de negociar o dar por terminada una confrontación. Con el tiempo, este símbolo dejó de estar limitado al ámbito bélico y comenzó a utilizarse en marchas, celebraciones y eventos comunitarios para transmitir mensajes de solidaridad, convivencia o protesta sin recurrir a la violencia.