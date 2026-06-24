A 26 años de la muerte de Rodrigo: Patricia Pacheco recordó la fatídica noche del accidente

La vuelta a Buenos Aires y el accidente que terminó con la vida de Rodrigo

De regreso, según su testimonio, Rodrigo viajaba en la camioneta roja y habría consumido cocaína durante el trayecto. “La única vez que lo vi tomar esa noche fue al regreso, en la camioneta. Lo hizo para convidar”, afirmó.

Patricia y Rodrigo antes el accidente que termino con la vida del cantante

Antes del impacto, el vehículo habría detenido su marcha cerca de un peaje porque el cantante no tenía la tarjeta para pasar. Tras ese momento, continuaron el recorrido y se cruzaron con otra camioneta conducida por Alfredo Pesquera. Patricia sostuvo que Rodrigo intentó sobrepasarla en varias oportunidades, pero sin éxito, hasta que decidió acelerar para realizar la maniobra.

En ese intento, perdió el control del vehículo, realizó un volantazo y la camioneta comenzó a dar tumbos hasta terminar volcada sobre la autopista.

Así quedo la camioneta de Rodrigo

Sobre los segundos finales, Patricia recordó que todo ocurrió muy rápido. Intentó proteger a su hijo abrazándolo mientras el vehículo se desestabilizaba, hasta que sintió una serie de vuelcos violentos que terminaron en el accidente.

Tras el impacto, relató que quedó en shock. Fue asistida por la policía y trasladada al hospital junto al resto. En ese momento aún no sabía que el cantante había fallecido. “Vi una imagen de Rodrigo parado de pie, como despidiéndose, y después lo vi muerto en la pantalla. Ahí empecé a tener un shock porque era todo como una locura".

A 26 años de la muerte del artista, aseguró que es una herida que no logra cerrar. “A nadie le faltaban ganas de matar a Rodrigo, pero no puedo dar la respuesta sobre si lo mataron o no", expresó.

Y cerró con una frase que vuelve a generar impacto: “Cuando lo conocí, él ya sabía todo. Ya estaba viviendo, pero sabiendo que no estaba vivo, sabía que se iba a morir, como que lo iban a matar”.