A 26 años de la muerte de Rodrigo: Patricia Pacheco recordó la fatídica noche del accidente
En diálogo con Puro Show, la madre del único hijo de Rodrigo repasó aquella trágica noche y algunas de sus declaraciones volvieron a generar interrogantes.
En una entrevista con Puro Show (El Trece), Patricia Pacheco, madre de Ramiro —el hijo que tuvo con Rodrigo Bueno—, volvió sobre las últimas horas de vida del cantante y aportó nuevos detalles sobre aquella jornada trágica. El testimonio se dio en el marco de una investigación realizada por el periodista Matías Vázquez para el ciclo.
Según su relato, las horas previas al accidente un empleado del músico pasó a buscarla por el departamento que el cantante le habia regalado a su hijo en común, Ramiro, para acompañarlo. Aunque en un principio no quería ir, finalmente aceptó. “Yo no quería ir, tampoco quería ir a Uruguay. Estaba un poco asustada. Estábamos recuperando el vínculo y yo ya no tenía ganas de seguir acompañándolo en los viajes”, confesó Patricia.
Más tarde, decidió subirse al vehículo y se dirigió al restaurante El Corralón, donde se encontró con Rodrigo, Pepe Parada, Fernando Olmedo y Karina Jelinek. Sobre ese vínculo, recordó: “No me podía separar de él, era como un vínculo sagrado”, dijo con una sonrisa.
Luego de la cena, el grupo se trasladó al boliche Escándalo en La Plata. Allí, Patricia aseguró que no se sintió cómoda por algunas miradas y comentarios que recibió: “No aguantaban que Rodrigo tenga un hijo”, sostuvo.
La vuelta a Buenos Aires y el accidente que terminó con la vida de Rodrigo
De regreso, según su testimonio, Rodrigo viajaba en la camioneta roja y habría consumido cocaína durante el trayecto. “La única vez que lo vi tomar esa noche fue al regreso, en la camioneta. Lo hizo para convidar”, afirmó.
Antes del impacto, el vehículo habría detenido su marcha cerca de un peaje porque el cantante no tenía la tarjeta para pasar. Tras ese momento, continuaron el recorrido y se cruzaron con otra camioneta conducida por Alfredo Pesquera. Patricia sostuvo que Rodrigo intentó sobrepasarla en varias oportunidades, pero sin éxito, hasta que decidió acelerar para realizar la maniobra.
En ese intento, perdió el control del vehículo, realizó un volantazo y la camioneta comenzó a dar tumbos hasta terminar volcada sobre la autopista.
Sobre los segundos finales, Patricia recordó que todo ocurrió muy rápido. Intentó proteger a su hijo abrazándolo mientras el vehículo se desestabilizaba, hasta que sintió una serie de vuelcos violentos que terminaron en el accidente.
Tras el impacto, relató que quedó en shock. Fue asistida por la policía y trasladada al hospital junto al resto. En ese momento aún no sabía que el cantante había fallecido. “Vi una imagen de Rodrigo parado de pie, como despidiéndose, y después lo vi muerto en la pantalla. Ahí empecé a tener un shock porque era todo como una locura".
A 26 años de la muerte del artista, aseguró que es una herida que no logra cerrar. “A nadie le faltaban ganas de matar a Rodrigo, pero no puedo dar la respuesta sobre si lo mataron o no", expresó.
Y cerró con una frase que vuelve a generar impacto: “Cuando lo conocí, él ya sabía todo. Ya estaba viviendo, pero sabiendo que no estaba vivo, sabía que se iba a morir, como que lo iban a matar”.
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