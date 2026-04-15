A dos años de casados, Sol Pérez y Guido Mazzoni atraviesan una crisis: "Duelando la pareja"

Según contó, hoy la rutina gira completamente en torno al bebé: “todo es Marco, Marco, Marco”. Por eso, junto a Guido Mazzoni empezaron a buscar alternativas para no perder el espacio de pareja. “Justo estábamos hablando en el auto que tenemos que tener al menos un viernes por mes una salida para nosotros”, reveló, dejando en claro que, más allá de las dificultades, ambos apuestan a sostener el vínculo y reencontrarse.

Embed - Infobae on Instagram: "SOL PÉREZ EN #LODEPAMPITA: “EL SEXO EN LA MATERNIDAD ES CASI IMPOSIBLE” La panelista habló sin filtro sobre cómo cambió la intimidad en pareja tras la llegada de Marco y contó su plan para reconectar en pareja Mirá la entrevista completa de #LoDePampita con Caro Ardohain en @infobae -link en bio-" View this post on Instagram