"A nosotros no nos pasó nada": Migue Granados opinó sobre el escándalo de Luzu TV
El creador y principal referente de Olga opinó este viernes sobre la crisis que atraviesa su principal competidor. "A todos nos puede llegar a afectar", apuntó.
El sismo mediático e institucional que sacude a Luzu TV tras la difusión de la noticia falsa sobre la salud de Jorge Messi no solo genera repercusiones hacia adentro del canal de Nicolás Occhiato. Este viernes, quien alzó la voz para dar su postura fue Migue Granados, uno de los dueños de Olga, la otra gran señal que lidera el encendido de las plataformas digitales en la Argentina.
Al ser consultado sobre cómo tomaban y recibían la noticia dentro de su productora, el conductor de Soñé que volaba dejó de lado la clásica rivalidad por el rating y sorprendió con una mirada analítica y solidaria sobre el ecosistema del streaming.
A diferencia de lo que muchos podrían especular en el juego de la competencia diaria, Granados se mostró aliviado por la rigurosidad de su propio espacio, pero lamentó profundamente el escenario general.
"Y como que no nos pasó nada, esta vez. Me deja tranquilo, pero a la vez no me gusta que esté sucediendo en el lugar que habitamos todos", reflexionó el humorista y productor, siempre con su humor irónico característico.
El impacto colateral en la industria, según Migue Granados
El punto central del testimonio de Migue estuvo enfocado en cómo un error de semejante magnitud puede terminar salpicando el prestigio y la credibilidad del formato en su totalidad, afectando la confianza tanto de las audiencias como de los anunciantes.
"Quieras o no, a todos nos sirve que haya mucha gente viendo el streaming", lamentó el conductor, y expresó su preocupación compartida: "A todos nos puede llegar a afectar que pase algo en el streaming".
Para finalizar, Granados buscó despegarse de las chicanas de las redes sociales y del folklore de la competencia para enviar un mensaje maduro sobre la situación de sus colegas. "Entonces, fuera de las competencias y las pavadas, la verdad que no me agrada. Y lo lamento lo que pasó", concluyó de manera tajante, exponiendo que, cuando la rigurosidad informativa está en juego, las consecuencias golpean a toda la comunidad digital por igual.
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