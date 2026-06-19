"A nosotros no nos pasó nada": Migue Granados opinó sobre el escándalo de Luzu TV

El impacto colateral en la industria, según Migue Granados

El punto central del testimonio de Migue estuvo enfocado en cómo un error de semejante magnitud puede terminar salpicando el prestigio y la credibilidad del formato en su totalidad, afectando la confianza tanto de las audiencias como de los anunciantes.

"Quieras o no, a todos nos sirve que haya mucha gente viendo el streaming", lamentó el conductor, y expresó su preocupación compartida: "A todos nos puede llegar a afectar que pase algo en el streaming".

Para finalizar, Granados buscó despegarse de las chicanas de las redes sociales y del folklore de la competencia para enviar un mensaje maduro sobre la situación de sus colegas. "Entonces, fuera de las competencias y las pavadas, la verdad que no me agrada. Y lo lamento lo que pasó", concluyó de manera tajante, exponiendo que, cuando la rigurosidad informativa está en juego, las consecuencias golpean a toda la comunidad digital por igual.