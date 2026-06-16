A qué hora estrena "Your fault: London" en Prime Video
La secuela de "My fault", la película en inglés de los libros de Mercedes Ron ya tiene su secuela. Conocé cuándo y a qué hora estrena.
El fenómeno literario y cinematográfico que nació de la mente de la escritora Mercedes Ron está de regreso, pero esta vez con un giro completamente internacional. Tras el arrollador éxito de las películas originales, la plataforma de streaming Prime Video redobla la apuesta con el lanzamiento de "Your Fault: London", la esperadísima adaptación británica de la saga que promete volver a conquistar a las audiencias globales.
Los fanáticos de la apasionante y turbulenta historia de amor entre Nick & Noah no tendrán que esperar más: la producción original de la plataforma desembarca de forma oficial en el catálogo este miércoles 17 de junio.
Horario de estreno de "Your Fault: London" en Argentina
Para los seguidores locales que quieran maratonear la ficción desde el primer minuto de su disponibilidad, la plataforma ya coordinó las franjas horarias de su grilla digital. El estreno de "Your Fault: London" en la Argentina está pautado para las 4:00 AM de este miércoles.
A partir de esa hora de la madrugada, los usuarios de la región podrán acceder a la totalidad del contenido y sumergirse en esta segunda propuesta estética ambientada en los paisajes urbanos del Reino Unido.
Asha Banks y Matt Broome: la nueva pareja que redefine la saga de Mercedes Ron
Esta nueva versión cinematográfica traslada el conflicto y la química de los libros hacia la alta sociedad londinense, dándole una impronta visual y cultural totalmente renovada pero manteniendo la esencia melodramática que convirtió a la franquicia en un verdadero suceso de visualizaciones.
La producción seleccionó a dos jóvenes promesas de la actuación británica para ponerse en los zapatos de los icónicos personajes principales creados por Mercedes Ron:
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Asha Banks: La actriz es la encargada de aportar la vulnerabilidad, el carácter y la determinación indispensables para encarnar a Noah en este nuevo entorno.
Matt Broome: El intérprete asume el rol del magnético y problemático Nick Leister, aportando la intensidad y los matices que caracterizan los conflictos centrales de la trama.
Con un elenco renovado, una puesta en escena sofisticada y la sólida base argumental de la novela original, "Your Fault: London" se posiciona como uno de los lanzamientos más fuertes de Prime Video para esta mitad de año en el segmento del romance juvenil y el drama de plataformas.
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