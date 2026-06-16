A qué hora estrena "Your fault: London" en Prime Video

Asha Banks y Matt Broome: la nueva pareja que redefine la saga de Mercedes Ron

Esta nueva versión cinematográfica traslada el conflicto y la química de los libros hacia la alta sociedad londinense, dándole una impronta visual y cultural totalmente renovada pero manteniendo la esencia melodramática que convirtió a la franquicia en un verdadero suceso de visualizaciones.

La producción seleccionó a dos jóvenes promesas de la actuación británica para ponerse en los zapatos de los icónicos personajes principales creados por Mercedes Ron:

Asha Banks: La actriz es la encargada de aportar la vulnerabilidad, el carácter y la determinación indispensables para encarnar a Noah en este nuevo entorno.

Matt Broome: El intérprete asume el rol del magnético y problemático Nick Leister, aportando la intensidad y los matices que caracterizan los conflictos centrales de la trama.

Con un elenco renovado, una puesta en escena sofisticada y la sólida base argumental de la novela original, "Your Fault: London" se posiciona como uno de los lanzamientos más fuertes de Prime Video para esta mitad de año en el segmento del romance juvenil y el drama de plataformas.