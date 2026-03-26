A qué hora ver Gran Hermano hoy jueves: qué pasa en la gala de esta noche
El certamen de Telefe se mantiene firme como lo más visto de la pantalla local y todo indica que este jueves repetirá su éxito habitual.
El fenómeno de Gran Hermano Generación Dorada no da tregua y continúa despertando pasiones entre los espectadores. A diferencia de entregas anteriores, el elenco de esta temporada parece diseñado para el espectáculo constante, transformando cada gala en un despliegue de estrategia y tensión.
La jornada de este miércoles no fue la excepción. Tras la reciente eliminación de Kennys Palacios, la casa se enfrentó a una nueva ronda de nominaciones en un clima de absoluta incertidumbre. Sin embargo, el protagonismo de la noche se lo llevó una noticia que nadie vio venir: el inesperado abandono de Mavinga, un giro que redefine por completo el tablero del juego.
Ahora, con una placa definida, llega el primer momento de tensión: bajan tres de placa, es decir, los tres participantes que hayan tenido menor cantidad de votos negativos.
Por eso, se espera que la emisión de este jueves sea de lo más apasionante, de cara a una nueva gala de eliminación que tendrá lugar el próximo lunes.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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