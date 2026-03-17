A qué hora ver hoy martes la prueba del líder en Gran Hermano: en qué consiste
La temporada Generación Dorada vuelve a tener un martes intenso, donde el liderazgo puede marcar tendencia de cara al miércoles de nominaciones.
Sigue el juego en Gran Hermano Generación Dorada y, al parecer, con el correr de las horas se va poniendo cada vez más picante. A diferencia de otras ediciones, en esta temporada hay personalidades muy fuertes y participantes que -ya acostumbrados a las cámaras y las redes sociales- están dispuestos a todo por ganar.
Con la eliminación de Nick y una cuestionable actitud de Solange, que no dudó en celebrar la partida del joven, la casa está más candente que nunca y todo puede pasar en las próximas nominaciones. Por ello, es fundamental la prueba de liderazgo semanal ya que quien se alce con el título de líder de seguro contará con muchas ventajas.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quién es La Maciel, la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada
Este domingo, las puertas de Gran Hermano Generación Dorada se abrieron para recibir a Jesica "La Maciel", la creadora de contenido que es furor en TikTok, quien ingresó formalmente como el reemplazo de la expulsada Carmiña.
Luego de que la participante recorriera la casa, Santiago del Moro se comunicó y confirmó que la nueva participante, además de ser artista, es therian. Entonces ella reveló todos los detalles de su vida como therian.
A diferencia de otros participantes que entran con una estrategia agresiva para ganar terreno, la tiktoker optó por la descompresión absoluta. Su presentación ante sus nuevos compañeros dejó a más de uno descolocado, especialmente a los que esperaban a una jugadora combativa.
“No vine a jugar, no me importa si me voy la semana que viene. Yo vine a conocerlos y llevarme bien con todos, ya gané”, sentenció al cruzar el umbral, marcando una postura de paz que contrasta con el clima de tensión que reina en la casa.
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