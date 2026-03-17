A qué hora ver hoy martes la prueba del líder en Gran Hermano: en qué consiste

Quién es La Maciel, la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada

Este domingo, las puertas de Gran Hermano Generación Dorada se abrieron para recibir a Jesica "La Maciel", la creadora de contenido que es furor en TikTok, quien ingresó formalmente como el reemplazo de la expulsada Carmiña.

Luego de que la participante recorriera la casa, Santiago del Moro se comunicó y confirmó que la nueva participante, además de ser artista, es therian. Entonces ella reveló todos los detalles de su vida como therian.

A diferencia de otros participantes que entran con una estrategia agresiva para ganar terreno, la tiktoker optó por la descompresión absoluta. Su presentación ante sus nuevos compañeros dejó a más de uno descolocado, especialmente a los que esperaban a una jugadora combativa.

“No vine a jugar, no me importa si me voy la semana que viene. Yo vine a conocerlos y llevarme bien con todos, ya gané”, sentenció al cruzar el umbral, marcando una postura de paz que contrasta con el clima de tensión que reina en la casa.

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