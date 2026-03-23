A qué hora ver la gala de eliminación de Gran Hermano hoy lunes: quién se va esta noche
Con una gala que promete emociones fuertes y algunas sorpresas, la pantalla de Telefe se vuelve a encender esta noche con el reality más famoso del mundo.
La guerra está declarada en Gran Hermano Generación Dorada. La casa se fracturó en dos bandos irreconciliables: por un lado, "Los 4 Fantásticos" (Emanuel, Solange, Eduardo y Cinzia) consolidan su poder, mientras el resto de los participantes teje alianzas desesperadas para desestabilizarlos.
Sin embargo, el complot les salió caro: tras una sanción masiva del Big, siete jugadores quedaron en la cuerda floja. Juanicar, Kennys, Lola, Luana, Martín, Nazareno y Zunino se enfrentan hoy a una gala de eliminación bajo la modalidad de voto positivo, donde el público decidirá quién tiene el apoyo suficiente para seguir en carrera.
No obstante, este no parece ser el único picante condimento de la noche: al parecer, Solange Abraham abandonaría hoy mismo la casa más famosa.
Cuál es el motivo de abandono de Solange Abraham
Según lo que trascendió en las últimas horas (especialmente comentado en A la Barbarossa, el ciclo que Georgina Barbarossa conduce en Telefe), su deseo de abandonar la casa se debe principalmente a un quiebre emocional tras una feroz pelea con Manuel Ibero.
Además, Solange entró con una mochila pesada: su escandaloso divorcio de Marcelo Da Corte. Desde que entró, la actual pareja de su ex (Lautaro Marchesini) no paró de atacarla en redes y en programas como LAM, acusándola de "mala madre" y de "vivir de ellos". Ese ruido externo, sumado al aislamiento, parece haberla saturado.
Finalmente, a diferencia de su otro paso por Gran Hermano, Solange ahora tiene una hija. Si bien las peleas con Manuel y el clima hostil de la casa fueron el "detonante" del momento, el motor principal de su angustia es la distancia con su hija Delfina.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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