A qué hora y cómo ver en vivo las nominaciones de los Premios Oscar 2026
La Academia anuncia este jueves los nominados a los Premios Oscar que se celebrarán el 15 de marzo.
Como sucede cada año, la temporada de premios en Hollywood se encamina hacia su punto más alto con la llegada de los Premios Oscar, la máxima distinción que consagra la excelencia en la pantalla grande, que empieza a jugarse desde este jueves 22 de enero, cuando se develarán las nominaciones finales.
De esta manera, la industria del cine mundial se prepara para vivir uno de sus momentos de mayor adrenalina y expectativa. En Argentina, la expectativa está puesta por conocer si "Belén", la película de Dolores Fonzi, finalmente obtiene una nominación.
Aunque todas las miradas están puestas en la gran gala que se celebrará el próximo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, la atención inmediata se centra en una instancia previa y fundamental: la revelación oficial de los candidatos que competirán por la estatuilla dorada.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya ha definido el cronograma para dar a conocer quiénes integrarán las selectas listas de nominados para esta edición de 2026. La cita será este jueves 22 de enero, mediante una ceremonia que se emitirá en directo desde el Samuel Goldwyn Theater, también ubicado en la ciudad de Los Ángeles.
El evento iniciará a las 8:30 AM (hora del Este), lo que significa que en la Argentina la transmisión podrá seguirse a partir de las 10:30 de la mañana.
Cómo ver en vivo las nominaciones para los Premios Oscar 2026
Este 2026, los presentadores de las nominaciones a los Premios Oscar serán Danielle Brooks y Lewis Pullman, según compartió La Academia.
Se podrá seguir en vivo desde la Argentina a través de diferentes canales de televisión, plataformas de streaming o redes sociales como:
- El sitio web oficial de los Oscar
- ABC
- Hulu
- Disney+
- TikTok, YouTube, Instagram y Facebook de La Academia
