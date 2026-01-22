A qué hora y cómo ver en vivo las nominaciones de los Premios Oscar 2026

Cómo ver en vivo las nominaciones para los Premios Oscar 2026

Este 2026, los presentadores de las nominaciones a los Premios Oscar serán Danielle Brooks y Lewis Pullman, según compartió La Academia.

Se podrá seguir en vivo desde la Argentina a través de diferentes canales de televisión, plataformas de streaming o redes sociales como:

El sitio web oficial de los Oscar

ABC

Hulu

Disney+

TikTok, YouTube, Instagram y Facebook de La Academia