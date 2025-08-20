A sala llena, debutó la obra "APPSTINENCIA: ¿Podés vivir sin señal?" con María Rosa Fugazo

De qué trata "APPSTINENCIA: ¿Podés vivir sin señal?"

Seis desconocidos se reúnen en el sótano de una parroquia para vencer una adicción: ¡el teléfono móvil!

Tomás devora medialunas para no "scrollear", Walter es hipocondríaco de laboratorio, Anita extraña a su amado, Lucas se vendó las manos con guantes de box para no tocar el teléfono, y Dario —un físico iluminado- intenta coordinar el caos del grupo.

La llegada de Adela, una abuela "gamer" que se olvidó a la nieta jugando Angry Birds, enciende la chispa definitiva.

Entre ejercicios disparatados, confesiones picantes y un beso mal calculado, la terapia se convierte en una montaña rusa de carcajadas y emociones.

¿Lograrán mantenerse off-line o caerán en la tentación? APPstinencia es una comedia graciosisima y actual, un espejo hilarante y conmovedor sobre nuestra dependencia digital.

¡Apagá tu celular y vení a descubrir si al final se cura alguien... o terminan todos más conectados que nunca!