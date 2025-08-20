A sala llena, debutó la obra "APPSTINENCIA: ¿Podés vivir sin señal?" con María Rosa Fugazo
La nueva obra de la prestigiosa actriz debutó este martes en el Teatro Buenos Aires. Todos los detalles.
Este martes se estrenó "APPSTINENCIA: ¿Podés vivir sin señal?" en el Teatro de Buenos Aires, ubicado en Rodríguez Peña 411 de la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación fue ante una sala colmada que aplaudió de pie hasta el final. Entre los famosos que se acercaron para acompañar este debut estuvieron Nito Artaza, Sergio Surraco, Lisandro Carret, Juan Acosta, Mónica Farro, Silvana García, Claudia Mamic y Belen Gimenez con sus hijos Sofia y Franco (nietos de María Rosa).
El espectáculo cuenta con un elenco conformado por María Rosa Fugazot, Hernán Figueroa, Lucrecia Aguirre, Leandro Orowitz, Mauro Francisco y Federico Giacomantone.
Con dirección y asistencia de Carlos Nieto y Juliana Amarillo, la obra escrita por Daniel Cúparo y Carlos La Casa, ofrece funciones todos los martes desde las 20 horas.
De qué trata "APPSTINENCIA: ¿Podés vivir sin señal?"
Seis desconocidos se reúnen en el sótano de una parroquia para vencer una adicción: ¡el teléfono móvil!
Tomás devora medialunas para no "scrollear", Walter es hipocondríaco de laboratorio, Anita extraña a su amado, Lucas se vendó las manos con guantes de box para no tocar el teléfono, y Dario —un físico iluminado- intenta coordinar el caos del grupo.
La llegada de Adela, una abuela "gamer" que se olvidó a la nieta jugando Angry Birds, enciende la chispa definitiva.
Entre ejercicios disparatados, confesiones picantes y un beso mal calculado, la terapia se convierte en una montaña rusa de carcajadas y emociones.
¿Lograrán mantenerse off-line o caerán en la tentación? APPstinencia es una comedia graciosisima y actual, un espejo hilarante y conmovedor sobre nuestra dependencia digital.
¡Apagá tu celular y vení a descubrir si al final se cura alguien... o terminan todos más conectados que nunca!
