Revelaron la causa de muerte de Aaron Carter

A los 34 años, Aaron Carter fue encontrado muerto en la bañadera de su casa en Lancaster California. Un llamado al 911 advirtió a las autoridades y al llegar a la vivienda dieron con la triste e impactante situación.

En un principio, la Policía barajó hipótesis varias, entre ellas la de homicidio, pero no confirmaron ninguna hasta ahora, cuando se completó la autopsia y el informe del forense.

Quién era Aaron Carter

Carter saltó a la fama como estrella infantil a finales de los 90 con éxitos como "I Want Candy" y "That's How I Beat Shaq". También era conocido por ser el hermano menor del miembro de Backstreet Boys, Nick Carter.

Sin embargo, a medida que Aaron creció, vivió una vida complicada rodeada de abuso de sustancias, problemas de pareja y problemas de salud mental.

Recientemente, en septiembre, el cantante de "Fool's Gold" reveló que se había registrado "voluntariamente" en un programa ambulatorio de un centro de rehabilitación para tratar de recuperar la custodia de su hijo de 11 meses, Prince.