Adrián Suar volvió a defender al INCAA y dejó un mensaje para el Gobierno: "Gestioná"

En este sentido, el actor y productor visitó este martes el programa de Ernesto Tenenbaum por Radio con Vos (FM 89.9), donde -además de presentar su nuevo trabajo- volvió a defender al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y sentó nuevamente postura ante el gobierno de Javier Milei: "Lo he pensado siempre puertas para adentro y para afuera. Me parece que el INCAA estaba mal gestionado, punto y coma, reflexión, ahora lo importante que es el INCAA. Entonces, ¿estás en contra? Gestionalo, no lo cierres".

"¿Qué pensás que se tiene que hacer con eso? Da tu opinión. Pasarán cuatro años, te irá mejor o peor, pero ¿qué pensás? Yo no estoy de acuerdo con el cierre de universidad, el fondo del teatro, hay muchas cosas que hacen a la identidad del país", agregó.

suar incaa.mp4

"No me pongas blanco o negro, porque hay cosas que voy a estar de acuerdo con vos en que están pésimas hechas, pero hay cosas que están muy bien", sentenció.

Mirtha Legrand aseguró que Natalie Pérez y Adrián Suar tienen un romance

Con motivo de presentar su nueva película, "Mazel Tov", la cual se estrena próximamente en cines, tanto Adrián Suar como Natalie Pérez y Benjamín Rojas, visitaron a Mirtha Legrand en su programa "La Noche de Mirtha" este pasado sábado 12 de abril.

Sin embargo, lo que no esperaron de esta entrevista es que, en medio de la presentación del film, Suar y Pérez sean relacionados por la conductora. De forma espontánea y sin medir sus palabras, la Chiqui llegó a asegurar que los actores estaban en un romance.

"¿Ustedes no salen juntos?", preguntó Mirtha Legrand de repente, a lo que Adrián Suar respondió: "¿Natalie y yo, si somos novios?". Después, le consultó a su compañera: "¿Somos novios nosotros?".

Por su parte, Benjamín Rojas afirmó entre risas: "Yo les iba a preguntar lo mismo en el rodaje también, lo sospechaba". En tanto, Natalie, completamente sorprendida, dijo: "Yo no te quiero contradecir Mirtha, porque empezamos mal el programa, pero estamos metiéndonos en un problema".

Embed - ¡¿HAY MATCH?! La FUERTE SOSPECHA de MIRTHA sobre un romance entre NATALIE PÉREZ y ADRIÁN SUAR

Adrián Suar, entonces, dejó algo en claro: "No se la contradice a la conductora. Si la conductora dice que estamos saliendo, entonces estamos saliendo". Sin embargo, después la Chiqui quiso conocer el estado sentimental de Natalie, teniendo en cuenta que negó su relación con Suar. "¿Tenes novio?", le preguntó a lo que ella fue tajante con un no rotundo.

"¿Por qué siendo tan bonita, tan atractiva, con tanto éxito. Qué pasó en tu vida?", insistió Mirtha. "No sé, pero ya llegará el amor", dijo la actriz de forma segura. Luego de esto, en la mesa, comenzaron a hablar de las obras teatrales que realizó ella y que la misma Mirtha fue a ver quedando fascinada por su talento sobre el escenario. Aún así, más allá de la conversación que derivó esto, algo quedó en claro: Adrián Suar y Natalie Pérez no son pareja.