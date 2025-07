Alex Caniggia apuntó contra Mariana Nannis y Charlotte: "¡A la gilada ni cabida!"

“Bueno, gente. No opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos. Porque como por ahí a vos te cae para el culo la pareja de tu hermano, la pareja de tu hermana, la pareja de tu tío, de tu viejo, de tu vieja. No tenés por qué opinar”, sostuvo el influencer.

La crítica de Alex fue contundente, no solo dirigida a su entorno más cercano, sino también como mensaje general para todos sus seguidores sobre los límites del juicio ajeno en asuntos personales. Redobló la apuesta y agregó: "O también sino de un amigo. No tenés por qué opinar, porque esa su vida es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno. Gente. Mensaje claro”.

melody luz alex caniggia

Lejos de suavizar su postura, el hijo de Mariana Nannis dejó en claro su hartazgo ante las constantes opiniones no solicitadas que afectan su vida sentimental. Como cierre, lanzó una frase breve, pero cargada de intención, con la que marcó su límite definitivo: “Y me olvidé de decirles algo más importante: ¡a la gilada ni cabida!”.