Alex Caniggia opinó sobre la pobreza y generó polémica: "Se piensan que el que..."

“No seas prisionero toda tu vida. La mayoría de las personas en este mundo son prisioneras de algo. En el fondo lo saben, pero no se animan a decirlo. El resentimiento nos encadena al pasado, el miedo nos encierra en la mediocridad. La ignorancia financiera nos mantiene esclavos del dinero de por vida. Por eso es muy importante que ustedes estudien. Todos los días se aprende algo nuevo. Vayan al colegio, a la secundaria, estudien un idioma”, recomendó.

Alex Caniggia

En ese sentido, siguió: “Inviertan en ustedes, porque la apariencia es lo primero. Más que nada en el trabajo. Y cuidate física y mentalmente. Es clave el afuera más en este siglo. El tiempo que gastás preocupándote por los demás, lo está perdiendo. Por eso yo siempre digo ‘enfócate en vos mismo’ 'ay que estudiar y no te gusta? ¡Andá! ¿Hay que que trabajar y no te gusta? ¡Andá!”.

Sin embargo, luego de sus frases motivadoras, Alex Caniggia se tomó un minuto para hablar de los pobres y los ricos en Argentina, y ahí fue la polémica. “En Argentina está muy mal visto que tengas plata”, sostuvo y lanzó: “Se piensan que el que tiene plata tiene que ayudar a los pobres y no, el pobre tiene que ir a trabajar”.

¿Cómo crees que yo hice mi fortuna? Yo trabajo desde los 19 años en televisión. Ahora expandí mi mercado. Ya no hago más televisión. Hago otros negocios y soy representante de fútbol”, dijo Alex sobre su camino.

Y después, concluyó: “No es así, el rico no tiene que ayudar al pobre. No, no, no, no. El pobre tiene que ir a trabajar y ganarse su plata. Nadie en la vida le debe nada a nadie. La vida no te debe nada. Así que corten la pelotudez con esa boludez que dicen los pobres. Sí. Corta la bocha”.