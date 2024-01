Alfa de Gran Hermano dice que estuvo en el vuelo de la tragedia de los Andes

alfa tragedia andes

Y continuó diciendo: "Fue en diciembre de 1972, yo tenía 10 años. Fue cuando había caído el avión de los Old Christians. Yo leía, desde los 5 años que leo, entonces leía todo y estaba informado, sabía los nombres de todos (Roberto) Canessa, (Susana Elena Alicia y Fernando) Parrado Dolgay, (Antonio) Vizintín, todos los nombres sabía."

Mientras todos los que escuchan tenían piel de gallina, sumó: "Estábamos en Mar del Plata, me desperté a las 3 de la mañana gritando, mi viejo se asustó y yo estaba diciendo: 'Papá estoy con los jugadores de rugby, estoy en la nieve, el avión está partido y está lleno de nieve'. Mi papá le dijo a mi mamá: 'está delirando', entonces me envolvieron y me llevaron a la clínica y estaba con fiebre, y yo seguía diciendo 'Papá el avión está partido y está lleno de nieve, y están vivos'.

Y asegurò: "Al otro día, mi papá me dijo: 'Tuviste fiebre toda la noche, no sé qué decías de un avión', y yo seguía diciendo lo mismo: 'Yo estuve en un avión'. A los 3 días Fernando Parrado encontró al arriero”,

restos-del-avion-de-la-tragedia-de-los-andes (1).jpeg

Para terminar, Alfa contó algo que sorprendió a sus compañeros y es que compartirá una “cena en Punta del Este” con ‘Carlitos’ Páez, el hijo de Carlos Páez Vilaró, uno de los protagonistas de la tragedia de los Andes. “Después mi viejo le contaba a los amigos... Cuando vi la primera foto con el ‘Fuerza aérea uruguaya’, le dije a mi viejo ‘ese es el avión, yo estuve ahí’”, concluyó Santiago.