Andrea del Boca recordó a su padre y emocionó a Gran Hermano: "Lo amo y lo extraño cada día"

Andrea recordó el enorme profesionalismo con el que trabajaba y la admiración que siempre sintió por su capacidad para dominar todos los aspectos de una producción televisiva. “Yo siempre le decía que era el dinosaurio de los directores, porque ser director integral es no solamente saber de actores, sino también de puesta y de cámaras y de luces”, comentó con una mezcla de orgullo y nostalgia.

Durante su relato también repasó las raíces familiares que marcaron la educación que recibió. Habló del esfuerzo realizado por sus abuelos inmigrantes italianos para construir una vida en Argentina y de los valores que sus padres les transmitieron desde pequeños. Según contó, siempre le enseñaron la importancia del trabajo, la honestidad y el respeto por los demás.

“Siempre nos inculcaron que uno tiene que perseguir sus sueños sin pisar la cabeza de otro, que no hay que hacer lo que no le gusta que le hagan, que trabajando, y los laburantes, podemos salir adelante”, recordó. Para la actriz, esos principios siguen siendo fundamentales en su vida y forman parte de la educación que intenta transmitir a su hija.

andrea del boca padre

Otro de los aspectos que destacó fue la historia de amor entre sus padres. “Él estuvo sesenta años casado con mi mamá. Fueron una pareja que para mí es un ejemplo muy difícil”, señaló, reconociendo la enorme influencia que tuvo ese modelo familiar en su manera de entender las relaciones.

El momento más conmovedor llegó cuando recordó los últimos días de vida de Nicolás del Boca. Andrea reveló cuál fue la última conversación significativa que mantuvo con él mientras atravesaba un momento personal complicado: “Lo último que dijo mi papá cuando estaba internado fue un día que volvía yo de un momento difícil, que todos conocen lo del tema judicial. Me acerqué y le dije: ‘Papi, ya llegué, estoy acá’. Me miró, abrió los ojos y me dijo: ‘Te amo’. Y sé que se fue en paz”.

La confesión provocó lágrimas en varios participantes y cerró uno de los homenajes más emotivos de la gala. Entre aplausos y muestras de afecto, Andrea volvió a mirar hacia la pantalla para despedirse una vez más con una frase simple pero cargada de significado: “Te amo, papá”.