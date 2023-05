Ángel De Brito se cansó de Romina Uhrig y contraatacó

Uhrig explicó el motivo de su decisión: “Porque soy diputada, porque soy peronista, soy kirchnerista, simplemente por eso. Mintieron que tenía un sueldo de 600 mil pesos, mintieron diciendo que seguía cobrando mi sueldo…Me dijeron que hablaron muy mal, que dijeron muchas cosas feas de mí. Yo dije que voy a ir porque no tengo nada que esconder. Pero la realidad es que hace dos semanas que salí de la casa y para esas cosas…el mismo psicólogo me lo dijo, y para que me maltraten, no. No estoy para que me maltraten”.