Ventiló todo: Ángel De Brito reveló la separación de una ex angelita

Y reveló: “Se separó de su novio, que fue famoso porque ella en realidad venía de una historia de mucho tiempo, muy nombrada en los medios y que haya presentado a un novio fue también una noticia”.

“¿Y va a ser noticia su separación o no le importa a nadie?”, le preguntó Mariana. “Si cuenta la verdad va a ser noticia, pero si no puede pasar de largo”, destacó el conductor y reveló: “A mí me lo contaron, pero no me lo dijo ella. Ella me dijo: ‘se acabó la magia’”, reveló.

Sobre el final, Ángel contó que se trataba de Nequi Galotti: “Se separó de su novio tras 8 meses de relación", y agregó: “Que fue noticia justamente porque había encontrado el amor nuevamente después de la muerte de su esposo”.

El conductor de LAM agregó: “El viernes vinieron de Europa y lo fletó Nequi. Ella dice que se acabó la magia, pero la verdad es que lo rajó”.

Galotti estuvo 28 en pareja con Bartolomé Mitre, director del grupo La Nación, quien falleció el 25 de marzo de 2020 y con quien tuvieron a Santos, su hijo de 21 años. Luego de dos años del fallecimiento de su esposo volvió a apostar al amor con Pablo, un hombre 4 años menor que ella, a quien había conocido por las redes sociales.