Ángela Leiva quedó envuelta en un escándalo por presunta estafa: qué pasó

En diálogo con el programa, Vaca brindó detalles de lo ocurrido. “Soy productora de espectáculos y nunca tuve un problema así. Contraté a Ángela Leiva y su equipo para un festival en Tarija, pero no cumplieron. Se retiraron sin dar explicaciones y el show nunca se hizo”, afirmó.

Según su relato, la prueba de sonido se realizó con normalidad y el pago fue efectuado en su totalidad antes de la presentación, un requisito impuesto por el equipo de la artista. Sin embargo, minutos antes del espectáculo, la lluvia obligó a postergar el inicio. “Coincidimos en que no se podía hacer el show en esas condiciones y les pedimos que esperaran en el camarín. Cuando el clima mejoró, bajé a buscarlos y ya se habían ido”, explicó.

La empresaria aseguró que intentó comunicarse con los representantes de Leiva para que regresaran, pero no obtuvo respuesta. “Rogué que volvieran, pero no quisieron. Pagamos un servicio que no cumplieron. No es que esperaron dos horas, 39 minutos después del horario previsto se fueron sin avisar”, sostuvo.

El conflicto se agravó cuando el público exigió respuestas. “Había 10 mil personas esperando y ahora nos están demandando porque compraron su entrada y nunca vieron el show. Propuse reprogramarlo para el día siguiente, incluso les conseguía otro vuelo, pero se negaron”, detalló.

Ante esta situación, Vaca presentó una denuncia por estafa múltiple agravada en la justicia boliviana. “Nos reclaman por estafa, pero los estafados fuimos nosotros”, concluyó.

Angela Leiva bolivia