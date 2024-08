El tatuaje desconocido de Antonela Roccuzzo que llamó la atención de los fans

“Verano y ellos ”, escribió Antonela junto a las fotos donde se los ve junto a sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo. Entre las imágenes que compartió, hay para todos los gustos; hay fotos de los cinco, de la parejita y del diez sentado, la cual se robó todas las miradas..

El tatuaje desconocido de Antonela Roccuzzo

En una de las imágenes, se los ve al astro y su esposa posando arriba de un lujoso yate, y al estar bikini quedó a la vista un tatuaje de ella dedicado al campeón del mundo.

A la altura de las costillas, Roccuzzo se tatuó "Leo", en honor a su marido.

El detalle que no pasó por alto de una de las fotos que Antonela Roccuzzo subió de Lionel Messi

“Messi y Antonela, una escapadita. No es que están de vacaciones, él está entrenando, no es que se tomó vacaciones”, dijo May Martorelli en Arriba Argentinos. “ ¿Se acuerdan cómo tenía el tobillo? Todavía no pudo volver a jugar, se sigue recuperando ”, agregó Pablo Gravellone.

“Mirá las fotos, no tiene más la bota, esto es un datazo ”,lanzó la panelista, al ver la imagen de Messi dándolo , en la que se encuentra sentado en una reposera contemplando el mar, y también en la que se encuentra cuerpo con cuerpo con Antonela. Lionel dejó ver su pierna sin la bota, que tuvo que usar a partir de la lesión en la que todos fuimos testigos que padeció en su tobillo derecho en la final de la Copa América con la Selección Argentina.

En uno de los tantos comentarios de estas fotos, uno de ellos manifestó alegría que el futbolista está recuperándose día a día y que pronto va a poder volver a las canchas. “Ya no tiene la bota”, “El tobillo está como nuevo ”, celebraron; sin embargo muchos usuarios aún se mostraron preocupados por su lesión: “Anto, cuídale ese tobillo, por favor”, “¿Cómo va el tobillo, maestro?”, “¿Estás mejor del pie?”.

