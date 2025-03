Arde Yuyito González: la cantante Daniela, ex de Milei, estuvo en Casa Rosada

Según la información publicada, la artista, no obstante, no se encontró con el jefe de Estado, ya que este no estaba en el lugar, pero sí habría mantenido contacto con Karina Milei, hermana y figura de extrema confianza del mandatario.

La relación entre Daniela y Karina Milei parece mantenerse intacta, a pesar del paso del tiempo y del noviazgo fallido entre la cantante y el presidente, que se desarrolló entre 2018 y 2019. De hecho, Waldman destacó que Mori asistió a un show reciente de la hermana del presidente, lo que demuestra que los lazos afectivos siguen vigentes, aunque el vínculo romántico haya terminado hace años.

La noticia no cayó nada bien en el entorno de Amalia "Yuyito" González, quien, según fuentes cercanas, no pudo evitar manifestar su descontento ante la situación. La presencia de la ex en un espacio tan cercano a Milei generó tensión en la pareja, y algunos allegados aseguran que hubo una conversación intensa al respecto.

Tiempo atrás, Mori ya había hablado públicamente sobre su vínculo con el libetario tras la ruptura, asegurando que mantienen una amistad basada en el respeto mutuo y que la última vez que hablaron fue a comienzos de 2024. “Nos quedó una muy linda y profunda amistad, pero yo no lo molesto. Solo hablamos cuando él me escribe”, había dicho en una entrevista.

Sin embargo, el reciente episodio en la Casa Rosada reavivó las dudas sobre la dinámica entre ambos y dejó en evidencia el impacto que aún puede generar Daniela en la vida del Presidente y su pareja actual.