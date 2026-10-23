Así fue el fuerte descargo de Emanuel Ortega contra Julieta Prandi: "Versiones erróneas e hirientes"

Luego de que Prandi fuese abordada al regreso de su viaje e indicara que la situación no tiene vuelta atrás para ella, el músico se pronunció en Instagram: "No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito intimo. Mucho menos si son dolorosas. Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes".