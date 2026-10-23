Fuerte descargo de Emanuel Ortega contra Julieta Prandi: "Versiones erróneas e hirientes"
Tras 27 días de casados en el ámbito legal, Julieta Prandi y Emanuel Ortega pusieron fin a su vínculo, con rumores de infidelidad por parte del músico.
Tras separarse de Julieta Prandi apenas a 27 días de haber dado el "sí, quiero" por civil, Emanuel Ortega explotó en un descargo público que arrojó en sus redes sociales, con el afán de desmentir a su ahora expareja y defender el nombre de Josefina Lynch, señalada como tercera en discordia entre ambos.
Así fue el fuerte descargo de Emanuel Ortega contra Julieta Prandi: "Versiones erróneas e hirientes"
Luego de que Prandi fuese abordada al regreso de su viaje e indicara que la situación no tiene vuelta atrás para ella, el músico se pronunció en Instagram: "No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito intimo. Mucho menos si son dolorosas. Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes".
Seguidamente, se refirió a la versión de su expareja sobre el motivo de la ruptura: "Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad... y eso duele. Mi vinculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido".
Y añadió, en defensa de Josefina Lynch, quien fuera señalada como la tercera en discordia entre ambos: "Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas. Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario".
Un final definitivo: Julieta Prandi aseguró que no volverá con Emanuel Ortega
En diálogo con el cronista de LAM (América), la modelo planteó que la separación también puede estar relacionada con las diferencias que surgieron entre ambos respecto de lo que buscaban para sus vidas. “Y bueno, a veces pasan cosas que te hacen dar cuenta que las dos personas que están en una pareja a veces pueden buscar o querer cosas diferentes y creo que es lo que nos pasó”, concluyó.
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