Así fue la despedida especial a Gaspi en Blender: anécdotas, risas y muchos recuerdos

Al dar las 21, los conductores Juan Ruffo, Manu Jove y Fio Sargenti se posicionaron delante de los dispositivos de captura exhibiendo un semblante donde la pesadumbre y el desconcierto resultaban del todo imposibles de disimular. Desde las primeras secuencias de la transmisión quedó evidenciado que se trataría de una emisión completamente fuera de lo común.

“Vamos a intentar hacer un homenaje como podamos”, esbozó Ruffo en el mismísimo arranque de la salida al aire. Su tono denotaba una marcada fragilidad. “Un momento para despedir a dos compañeros de trabajo, a dos amigos, a dos personas que formaban parte de esta casa”. La vibración de su voz desnudaba la aflicción reinante.

A su lado, Manu Jove procuró poner en palabras un sentimiento de incredulidad que parecía englobar a la totalidad de las personas presentes en el set de grabación.

“La verdad es que lo que nos pasó a todos el domingo fue esperar que apareciera Gaspi desmintiéndolo”, sinceró de manera abierta. “Era un domingo común. Estábamos todos en nuestras casas. Veíamos los mensajes, las publicaciones, las noticias, pero seguíamos esperando que apareciera diciendo que era una joda”. Aquella reflexión sintetizaba de modo cabal la esencia de Gaspi, un creador que supo instrumentalizar el desconcierto generalizado para moldear una herramienta de vanguardia artística. Un provocador con el talento necesario para sembrar dudas permanentes sobre las fronteras que dividían al personaje de ficción del individuo real.

Con el correr de los minutos, la emisión le dio pantalla a las declaraciones de diversas figuras que compartieron los últimos trayectos profesionales de las víctimas. Entre las intervenciones más conmovedoras de la noche sobresalió la de Iván Liska, uno de los máximos responsables de Blender y allegado entrañable tanto del humorista como del director. El contacto por vía telefónica expuso a un Liska sumamente conmovido y todavía imposibilitado de asimilar las derivaciones de la tragedia.

“Muchos de ustedes me cargaban por la cantidad de tiempo que pasaba con ellos”, trajo a colación el directivo. “Nos podíamos quedar horas y horas pensando ideas. Había algo casi obsesivo en esa búsqueda. Gaspi delante de cámara y Lucas detrás eran dos personas brillantes y totalmente distintas a las que había conocido antes”

Tras esas palabras, el empresario efectuó un silencio cargado de melancolía que se apoderó de la línea, para luego retomar el hilo de su alocución.

“Ellos se animaron a hacer algo distinto a lo que tenían acostumbrado incluso a su propio público, su propia audiencia, su comunidad, y lo que estaban pesiguiendo era una búsqueda artística, y en esta época eso es un acto de rebeldía”. La conceptualización funcionó como una radiografía exacta de la sociedad creativa que ambos jóvenes habían edificado. Si bien el influencer corporizaba la faceta más visible del proyecto, Lucas se erigía como el planificador sigiloso detrás de los libretos que derivaban en sucesos de visualización masiva.

Con apenas 28 años de edad, Vignale ostentaba una destacada trayectoria en la que le había tocado coordinar piezas para los exponentes más rutilantes del cancionero urbano contemporáneo del país, englobando a figuras de la talla de Bizarrap, Trueno, Duki, Wos y Nicki Nicole. Su particular impronta estética venía ganando una consideración muy alta dentro de las productoras del sector y recientemente había materializado un enorme avance profesional hacia el terreno de la cinematografía mediante "El tren fluvial", producción que representó su ópera prima en el formato de largometraje.

Quienes tuvieron la oportunidad de tratarlo de cerca coinciden en señalar que el realizador era dueño de una agudeza muy particular para hilvanar historias por medio de capturas visuales. Se trataba de una virtud innata para rescatar elementos estéticos, emotivos o singulares en rincones donde cualquier transeúnte común solo divisaba una acción rutinaria de la jornada. Por este motivo, gran parte de las entregas más aclamadas de Gaspi contaban con el aporte invisible pero determinante del talento de Lucas.

Otro de los pasajes de mayor emotividad de la velada televisiva se produjo a partir de la irrupción en el aire de Gerónimo Momo Benavides. El reconocido streamer se mostró visiblemente conmovido por la contundencia del impacto noticioso.

“Creí que era una joda”, admitió sin rodeos en el comienzo de su participación telefónica. “Como todo lo creímos viniendo de él”. Minutos más tarde, exhibiendo un tono de profunda desazón, aportó un análisis que caló hondo en la atmósfera del piso de transmisión: “Desde el principio supe que era un rebelde, pero era muchísimo más que eso: era un gran actor”. Su estilo humorístico prescindía de los remates convencionales y esquivaba la búsqueda del chiste fácil o inmediato; por el contrario, la gracia radicaba en hacer trizas los moldes tradicionales de la comedia, sumergiendo al receptor en un mar de dudas, incomodidades e interrogantes sin respuesta obligada.

Una multitud de internautas se acopló a la transmisión desde diversas latitudes del territorio nacional y del extranjero, provocando que los registros de audiencia digital experimentaran un incremento incesante en las métricas de la pantalla. Un número superior a los quince mil usuarios se mantuvo firme presenciando cada evocación, cada pasaje risueño y cada muestra de dolor.

Uno de los bloques temáticos más movilizantes estuvo enfocado en analizar los pormenores de "Camino a la Velada", la entrega de corte documental en la que se registraron los pormenores de su exigente mutación corporal con miras a formar parte de "La Velada del Año V", el multitudinario espectáculo de exhibición pugilística diagramado por el español Ibai Llanos que terminó de catapultarlo ante el público de afuera. Los fragmentos exhibidos en la pantalla devolvieron la imagen de un Gaspi sumamente distante del personaje habitual, mostrándolo bajo una faceta de profunda vulnerabilidad, entrega física y fibra humana, entrenando hasta alcanzar el límite del agotamiento, sufriendo caídas y volviendo a ponerse de pie.

Bajo esa misma línea de evocación se sumó el testimonio de Sergio Bara, el preparador físico que tuteló al influencer a lo largo de todo ese proceso de acondicionamiento general. Con las emociones a flor de piel, el especialista procuró dimensionar el nivel de autoexigencia con el que el joven asumió dicho reto, una planificación rigurosa que le demandó una reducción de 26 kilos a lo largo de un semestre.

“El era muy intenso. Vino a cambiar ciertos hábitos para animarse a ir a un evento gigante y nosotros solamente lo ayudamos”, detalló Bara. En simultáneo, los monitores del set reproducían secuencias de los exigentes guanteos desarrollados en compañía del boxeador Sergio Maravilla Martínez, intercalando impactos, saltos de cuerda, rutinas de gimnasio, carcajadas compartidas y una inmensa demostración de vitalidad.

Tras completarse poco más de una hora y media de anécdotas y declaraciones cruzadas, la gerencia de programación adoptó una determinación institucional que acabó por consolidarse como el tributo más fidedigno posible a sus memorias. La señal Blender puso en el aire los cuatro capítulos que componen de forma íntegra "Gaspi visita tu hogar", la serie de ficción gestada de manera conjunta con Lucas Vignale. Hasta antes de que se desencadenara el fatal accidente aéreo, la plataforma solo había liberado al público dos entregas de la producción. La pieza condensa de modo magistral reportajes reales, situaciones de comedia incómoda y minuciosos perfiles de individuos extravagantes ocultos bajo la fachada de la rutina urbana.

Se trata de un producto que resume a la perfección el ADN creativo de ambos realizadores, poniendo de manifiesto la agudeza visual de Lucas, los delirios humorísticos de Gaspi y esa facilidad compartida para desenterrar relatos formidables allí donde el resto de la sociedad solo veía normalidad. Mientras transcurrían los minutos de la serie fílmica, resultaba inevitable para la audiencia reflexionar acerca del inmenso porvenir artístico que los dos creadores tenían por delante, dado que daban la sensación de estar en los albores de una etapa superadora. El influencer había logrado estructurar una gramática humorística propia, de características salvajes, incorrecta desde el plano político y con la capacidad innata de despertar de forma simultánea repulsa y fascinación en el espectador.

El cierre de la emisión especial de Blender trascendió las fronteras de un simple homenaje de agenda, constituyéndose en una suerte de catarsis colectiva para intentar digerir una ausencia física irreversible y la corroboración de que una voz irrepetible se apagó mucho antes de tiempo. Al mismo tiempo, operó como la celebración de las vidas de dos jóvenes creadores que se atrevieron a ensayar caminos alternativos en una época donde la opción más sencilla consistía en calcar las fórmulas del éxito asegurado.

Queda el recuerdo de dos compañeros entrañables, obsesionados por la generación de ideas y artistas singulares que supieron estampar un sello imborrable tanto en sus afectos cercanos como en aquellos desconocidos que los sentían parte de sus vidas a través de una pantalla. La transmisión llegó a su fin, pero el vacío permaneció inalterable en el estudio, como si nadie encontrara las fuerzas para cortar la luz, y como si todos guardaran la secreta ilusión de ver emerger a Gaspi sonriendo ante el lente de la cámara para avisar que nada de esto había sido verdad.