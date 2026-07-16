Qué dijo Momi Giardina luego de las críticas por su imitación de Erling Haaland

La defensa de su trabajo

Consultada sobre las críticas que recibió por la imitación, Momi dejó en claro que no considera haber cometido un exceso y aseguró que jamás buscó ridiculizar al futbolista. “No me arrepiento porque no lo hice con mala intención, no me burlé”, afirmó.

Además, reflexionó sobre el rol del humor y explicó que su interpretación debía entenderse dentro de ese contexto. “Yo lo viví como lo que es. Es una parodia que te puede gustar o no, pero mi intención fue absolutamente absurda, como es la actuación, que es un juego. Uno se pone una máscara, se disfraza, es como un niño que juega”, razonó.

Finalmente, confesó que lo que más la afectó no fue la polémica en sí, sino la violencia que recibió en las redes sociales luego de que el personaje se volviera viral. “La agresión fue muchísimo más dolorosa para mí, deseándome la muerte, cosas horribles. Noto que hay como un ensañamiento bastante grande con nosotros y querer arruinarme fue mucho...”, concluyó.