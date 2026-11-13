Avril Lavigne se convirtió en mamá: anunció la llegada de su primera hija con tiernas fotos

En su historial sentimental, Avril estuvo casada en dos oportunidades. Su primer matrimonio fue con Deryck Whibley, líder de Sum 41, entre 2006 y 2010. Luego contrajo matrimonio con Chad Kroeger, integrante de Nickelback, en 2013, aunque la relación terminó en 2015.

Más tarde, en 2022, anunció su compromiso con el músico Mod Sun, cuyo nombre real es Derek Smith. También fue relacionada con personalidades como Brandon Davis, Wilmer Valderrama, Brody Jenner y Tyga.

En una oportunidad, cuando le consultaron si estaba saliendo con alguien, la artista prefirió no dar precisiones y respondió con un gesto de hombros.

Por otra parte, la maternidad era un deseo que Lavigne había mencionado tiempo atrás. La cantante, que recibió ocho nominaciones a los premios Grammy, había expresado su intención de formar una familia, aunque no tenía apuro por hacerlo. “Quiero uno o dos [hijos], pero no ahora mismo”, había declarado ante periodistas en 2013, según E! News. Y agregó: “Más bien, en el futuro. Eventualmente”.