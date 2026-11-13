Avril Lavigne se convirtió en mamá: anunció la llegada de su primera hija con tiernas fotos
La cantante de “Complicated” anunció la llegada de su hija con una tierna foto junto a su pareja, en la que ambos sostienen la mano de la recién nacida.
Avril Lavigne atraviesa un momento muy especial en su vida personal. La artista, reconocida mundialmente como la “princesa del pop punk”, anunció este viernes 13 de noviembre el nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con una pareja cuya identidad decidió mantener en reserva.
La noticia fue compartida por la propia cantante a través de su cuenta de Instagram. Allí publicó una serie de imágenes para presentar a la pequeña y acompañó una de ellas con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “¡Nuestra mini princesa ha llegado!”.
En una de las fotografías, Lavigne aparece junto a su compañero sentimental mientras ambos sostienen la diminuta mano de la recién nacida. Además, sumó una imagen en la que se la ve abrazando a su bebé y otra en la que aparecen tres pares de zapatillas Converse, en una tierna referencia a la nueva integrante de la familia.
El anuncio tomó por sorpresa al público, ya que hasta el momento no se conocía que la intérprete estuviera en pareja ni que esperara un hijo. Tampoco trascendió si el embarazo fue llevado adelante mediante gestación subrogada o de otra manera.
A lo largo de los años, la vida amorosa de la cantante estuvo vinculada a distintas figuras del espectáculo. Sin embargo, en esta oportunidad optó por no revelar quién es el hombre con el que comparte esta nueva etapa.
En su historial sentimental, Avril estuvo casada en dos oportunidades. Su primer matrimonio fue con Deryck Whibley, líder de Sum 41, entre 2006 y 2010. Luego contrajo matrimonio con Chad Kroeger, integrante de Nickelback, en 2013, aunque la relación terminó en 2015.
Más tarde, en 2022, anunció su compromiso con el músico Mod Sun, cuyo nombre real es Derek Smith. También fue relacionada con personalidades como Brandon Davis, Wilmer Valderrama, Brody Jenner y Tyga.
En una oportunidad, cuando le consultaron si estaba saliendo con alguien, la artista prefirió no dar precisiones y respondió con un gesto de hombros.
Por otra parte, la maternidad era un deseo que Lavigne había mencionado tiempo atrás. La cantante, que recibió ocho nominaciones a los premios Grammy, había expresado su intención de formar una familia, aunque no tenía apuro por hacerlo. “Quiero uno o dos [hijos], pero no ahora mismo”, había declarado ante periodistas en 2013, según E! News. Y agregó: “Más bien, en el futuro. Eventualmente”.
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