Axel reveló que lo bajaron del evento donde iba a cantarle al papa León XIV: "Le dan espacio a cualquier..."

"ME LLAMARON PARA CANTARLE A LEÓN XIV EN CÓRDOBA, PERO ME DIERON DE BAJA PORQUE UNA MUJER ME DIFAMÓ"



En #LaVozEnVivo, el cantante Axel relató la falsa denuncia en los medios que le impidió actuar frente al Papa. pic.twitter.com/kQ3o49FBZS — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) November 4, 2026

"Me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada", manifestó el cantautor, remarcando la frustración que le generó que se le diera aire a "cualquier barrabasada" sin verificación periodística previa. Axel hizo hincapié en sus 27 años de trayectoria dentro de la música, apelando a que su público y el ambiente artístico conocen su intachable camino profesional. Además, destacó que con el correr de los días las propias fuentes mediáticas desacreditaron los dichos de la denunciante.

A pesar de que la decisión de cancelar la actuación fue tomada íntegramente por los organizadores para resguardar la logística de la convocatoria, el artista dejó en claro su amargura por la ligereza con la que se difunden versiones falsas que terminan perjudicando compromisos profesionales de gran relevancia.