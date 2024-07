La inesperada propuesta de Bautista Mascia a Denisse González en vivo

De hecho, fue tal el amor que Bauti confesó que presionado por el público y por Lucía, otra de sus compañeras, le pidió a Denu ser novios. La consigna fue que, después de tantos meses, ya es hora de ponerle un rótulo al romance.

Todo comenzó cuando Bauti se preguntó si eran novios. Así fue cuando el público empezó a pedirle que le pida ahora la relación oficial. "¡Pedile ahora! Pedile en Uruguay", le gritaban los aficionados.

denisse bautista

"No me hagan hacer esto. Es algo privado", contestó Bautista. Sin embargo, no se aguantó las ganas. Tal es así que, mirando a Denu a los ojos decidió dar el paso: "Te pongo el anillo… ¡Ay! Nunca hice esto, son malos. ¿Querés ser mi novia?”, afirmó.

Pero, la exigencia no terminó allí, sino que el público le comenzó a pedir a Bautista que se arrodille. El ganador de GH cumplió con el pedido y volvió a hacer la gran pregunta.

“Bueno, Denisse, ¿querés ser mi novia?”. Con una sonrisa de oreja a oreja, ella contestó: “¡Sí, quiero!”.

A partir de ese entonces, se hizo oficial una de las primeras relaciones de esta edición de GH. Aunque, no es la primera vez que el reality se consagra con una nueva relación. Esto es porque de la temporada pasada salieron algunos vínculos.

De hecho, hace tan solo unos días se confirmó que Coti Romero y Nacho Castañares se volvieron pareja.