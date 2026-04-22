Benjamín Amadeo lanzó "Mil disparos", anunció gira 2026 y confirmó show en el Gran Rex

En paralelo al estreno, el músico confirmó las primeras fechas de su tour internacional, que lo llevará por distintas ciudades de Latinoamérica como Lima, Montevideo, Rosario, Córdoba y Santa Fe. En ese marco, también anunció uno de los shows más esperados por su público: el regreso al Teatro Gran Rex, donde se presentará el próximo 5 de noviembre en lo que promete ser una de las citas más importantes de esta nueva etapa.