Benjamín Amadeo lanzó "Mil disparos", anunció gira 2026 y confirmó show en el Gran Rex
El cantante presentó el segundo adelanto de su próximo álbum y reveló las primeras fechas de su nueva gira, que tendrá una parada clave en Buenos Aires.
Benjamín Amadeo presentó este miércoles “Mil disparos”, su nuevo single acompañado de videoclip, y dio inicio formal a una nueva etapa en su carrera musical con el anuncio de su gira 2026. La canción funciona como el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para agosto, y marca un giro estético en el universo del artista, con una propuesta más introspectiva y emocional.
En paralelo al estreno, el músico confirmó las primeras fechas de su tour internacional, que lo llevará por distintas ciudades de Latinoamérica como Lima, Montevideo, Rosario, Córdoba y Santa Fe. En ese marco, también anunció uno de los shows más esperados por su público: el regreso al Teatro Gran Rex, donde se presentará el próximo 5 de noviembre en lo que promete ser una de las citas más importantes de esta nueva etapa.
Según explicó el propio Amadeo, “Mil disparos” aborda la contradicción emocional de aparentar estar bien cuando en realidad persisten conflictos internos, en una búsqueda artística que combina sensibilidad pop con una narrativa íntima. Con este lanzamiento, el cantante no solo adelanta el sonido de su nuevo disco, sino que también reafirma su crecimiento dentro de la escena musical argentina y su conexión con el público en vivo.
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