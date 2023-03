El emotivo homenaje que Benjamín Vicuña montó en su casa para su hija Blanca

“Mi niña bonita, sonrisa de princesa. Es una obra maestra de los pies a la cabeza”, dice la versión del tema que compartió Vicuña, interpretado por Dstance & Melissa Robles.

Un libro sobre Blanca

El dolor, los recuerdos, el sentirse acompañado por ella y la continuación de la vida, son algunos de los ejes protagonistas de los largos escritos de Benjamín en las redes sociales. El proceso de su dolor se ve plasmado en cada palabra y ahora decidió que sus homenajes tomarían forma de libro.

“Estoy escribiendo un libro sobre ella. Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija. Esto es lo más personal que he hecho”, contó Vicuña en una reciente entrevista El Mundo de España, al mismo momento que indicó que durante esta década sin Blanca se escondió detrás de sus personajes, pero que fue el proceso de escritura el que tomó como un momento catártico y necesario.

En cuanto a la próxima publicación, adelantó: “Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo. Que, por momentos, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río. Y creo que estos libros sanadores pueden ser de gran ayuda. Yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”. Por el momento, la fecha del lanzamiento no fue difundida por su autor.