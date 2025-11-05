Bizarrap estrenó una music session histórica con Daddy Yankee: escuchala

Una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico que celebra el pasado, el presente y el futuro del género urbano. La Session trae de vuelta el sonido y la actitud del reggaetón clásico, reinterpretados con la visión única de Bizarrap, quien logra capturar la esencia de los beats del 2000 y transformarlos con su propio lenguaje musical, sin perder su identidad ni su sello característico.