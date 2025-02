Bronca en el colegio al que van los hijos de Wanda Nara tras la denuncia contra Mauro Icardi: qué pasó

“Estamos hablando de un colegio muy caro que hay otros hijos de famosos. La interna es feroz y piden explicaciones de lo sucedido, incluso me pasaban un textual que se dijo en una reunión y es ´no vamos a permitir la exposición de nuestros hijos´”, contó el periodista Juan Etchegoyen en su programa.

Pero la controversia no termina ahí. Etchegoyen también advirtió que algunos padres incluso habrían pedido que los hijos de Wanda y Maxi abandonen el colegio para evitar que la situación los afecte aún más. “Me dicen que no quieren saber nada con todo esto”, señaló.

Por último, el periodista reveló que las autoridades del colegio intentan manejar la crisis de puertas adentro. “Lo que me aseguran fuentes del colegio es que el tema se les fue de las manos. No buscaban hacerlo público, pero alguien lo filtró. Ahora están investigando quién lo hizo para desvincular a esa persona del colegio Lincoln”, concluyó.

colegio hijos wanda maxi lopez

La tremenda prueba de Mauro Icardi ante la denuncia de Wanda Nara y Maxi López

En medio del escándalo, el futbolista se encuentra disfrutando unos días en Turquía junto a la China Suárez y decidió no referirse al tema.

Sin embargo, con el correr de los días y la fuerte reacción de familiares de la mediática sobre la supuesta denuncia, el delantero se expresó en sus redes sociales y fue contundente.

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes. Porque los crie y me dicen papá, palabras textuales”, comenzó escribiendo en un largo texto.

En esa misma línea, continuó enumerando situaciones y expresó: “¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? ¿Raro, no?”.

“La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. ¿Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor?”, remarcó irónico.

Como si eso fuera poco, siguió preguntándose: “¿La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja…pero claramente en sus leyes reina el ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'. Mmm, ¿raro también verdad?”.

“Tranquilos, que falta poco…les una mínima prueba de las tantas que tengo…Ahhh, me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo…¿Miedo a que se sepa la verdad de todo? ¿O a qué le tenemos miedo?”, manifestó.

Por último adjunto un chat con Wanda del 20 de febrero donde ella le preguntaba si quería pasar a saludar a uno de sus hijos con motivo de su cumpleaños. “Buenas noches. Tic tac. Atentos que pronto se caen las caretas”, finalizó con una foto de Johnny Deep.