Bronca en redes sociales por la defensa de Martín Cirio a la reforma laboral con insólito fundamento: "Falso"
El streamer se escudó en que muchos juicios laborales se hacen "sin pruebas" y los internautas salieron al cruce por sus declaraciones sin fundamento.
En medio de la incertidumbre que genera la reforma laboral que Javier Milei desea impulsar cuanto antes en un Congreso que le juega a favor, el streamer Martín Cirio sorprendió al apoyar la iniciativa con un argumento que no tiene fundamentos en la práctica.
En medio de su transmisión, el influencer dio un ejemplo que no detalló demasiado: "Saben que yo tenía una pregunta para Marixa Balli, que vino al Movistar, que también ella tenía una amiga que creo que le choreó plata y le encajó un juicio o algo así. La cosa de que, claro, o sea, ayudás a alguien y de repente te inventan un juicio laboral, boludo. Qué terrible, qué terrible", comenzó indicando.
En este sentido, arremetió: "Yo, esto no sé si se aprobó, pero Milei había mandado algo como para terminar con la industria del juicio laboral, que a mí me pareció perfecto, pero no sé si se terminó aprobando realmente, porque, claro, es tremendo... O sea, porque de cualquier forma se puede demostrar de alguna manera, porque ante la duda siempre la razón la tiene el empleado, que en realidad debería ser igualdad de condiciones", manifestó.
"Es como, está bien, pero al generar eso siempre se genera como que exista la industria del juicio laboral, porque siempre va a tener razón el empleado, que puede decir cualquier cosa y que ante la duda va a tener razón y en realidad no tiene que haber pruebas para todo. O sea, todo se debería juzgar con pruebas, en realidad", remarcó.
Y sumó: "Uno siempre piensa en el juicio laboral capaz en empresas grandes, que no le vas a mover la aguja, pero el tema es que sucede un montón con pymes o con directamente el almacenero de la esquina, viste, que tiene una persona y que capaz inventa un juicio... no estoy diciendo que siempre la gente haga juicios laborales inventados, por supuesto que no... Estoy hablando de los que sí inventan juicios o inventan situaciones que en realidad no existen para hacer ver algo que en realidad no es de una forma, y como está todo más a favor de, justamente, de que ganen, entonces por eso existe la industria del juicio laboral".
La reacción en redes sociales a los dichos de Martín Cirio
Rápidamente, internautas de X salieron al cruce del streamer: "El problema es que siempre hay pruebas. Y el empleador en el 90% de los casos quiso cagar al empleado, teniéndolo en negro, mal categorizado, maltratando, sin pagar horas extras, etc, etc... y lo digo con conocimiento de causa porque soy abogado", escribió un usuario.
Otro, en tanto, replicó: "Es falso, no se puede inventar un juicio laboral. Podes discutir si las penalidades son excesivas o no. Pero esta clarísimo que lo que hace la ley es nivelar la relación de fuerzas y poder de las partes. El que contrata tiene siempre más poder".
Por su parte, otra usuaria respondió simplemente con un meme de una frase de Alejandro Dolina: "No se metan a pensar si no están acostumbrados".
