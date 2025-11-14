Bronca en redes sociales por la defensa de Martín Cirio a la reforma laboral con insólito fundamento: "Falso"

martín cirio sobre reforma laboral

La reacción en redes sociales a los dichos de Martín Cirio

Rápidamente, internautas de X salieron al cruce del streamer: "El problema es que siempre hay pruebas. Y el empleador en el 90% de los casos quiso cagar al empleado, teniéndolo en negro, mal categorizado, maltratando, sin pagar horas extras, etc, etc... y lo digo con conocimiento de causa porque soy abogado", escribió un usuario.

image

Otro, en tanto, replicó: "Es falso, no se puede inventar un juicio laboral. Podes discutir si las penalidades son excesivas o no. Pero esta clarísimo que lo que hace la ley es nivelar la relación de fuerzas y poder de las partes. El que contrata tiene siempre más poder".

image

Por su parte, otra usuaria respondió simplemente con un meme de una frase de Alejandro Dolina: "No se metan a pensar si no están acostumbrados".

image