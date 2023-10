Crudo relato de un amigo de Bruce Willis: "Se le fue la alegría de vivir"

Antes de que la enfermedad lo limitara aún más, el productor de la exitosa serie "Luz de luna", protagonizada por el actor estadounidense y Cybill Shepherd, se puso en contacto con el actor para anunciarle el regreso pieza audiovisual y este le expresó su satisfacción. "El proceso (para llevar Luz de luna a Hulu) ha llevado bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es una enfermedad progresiva, así que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicado como lo está ahora... Sé que está muy contento de que el programa esté disponible para la gente, aunque no pueda decírmelo", contó Caron a The New York Post.

Qué dijo Glenn Gordon Caron sobre Bruce Willis

"Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y aprovechar la vida al máximo (…) pero la alegría de vivir se ha ido”, lamentó.

Y agregó: "Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal: solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté aquí, pero esa alegría de vivir se ha ido".

En tanto, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, dijo que se encuentra en una situación sumamente delicada. "Es muy difícil porque es duro para la persona que está enferma, pero también es muy duro para aquellos que le rodean", reveló emocionada en el programa de televisión Today.

En cuanto a cómo afrontan la situación las dos hijas que tiene con el actor, Mabel y Evelyn, de diez y ocho años respectivamente, comentó: "Esto no es lo que me hubiera gustado para ellas. Pero realmente creo que les está enseñando mucho sobre el amor. Es algo hermoso en medio de tanta tristeza".