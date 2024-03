La esposa de Bruce Willis apuntó contra la prensa por las fake news sobre el actor

“El titular básicamente dice que ya no hay alegría en mi marido. Puedo decirles que eso está lejos de la verdad”, manifestó enfurecida. Luego, agregó: “Necesito que la sociedad y quienquiera que esté escribiendo estos estúpidos titulares dejen de asustar a la gente haciéndoles pensar que una vez que reciben un diagnóstico de algún tipo de enfermedad neurocognitiva, eso es todo. ‘Se acabó. Empaquémoslo. No hay nada más que ver. Hemos terminado.’ No, es todo lo contrario de eso”.

Emma Heming Bruce Willis

Asimismo, Heming pidió respeto por ella y su familia ya que detrás de Bruce Willis también hay hijas que están pasando "mucho dolor y tristeza" a medida que avanza el tratamiento para contener la enfermedad. “También hay mucho amor, conexión y alegría. Ahí es donde estamos. Así que dejen esos estúpidos titulares. Estas cosas de clickbait asustan a la gente. Paren de hacer eso. No hay nada que ver aquí, ¿ok?”, destacó también.

Por otro lado, cerró: “Dos cosas pueden ser verdad y existir al mismo tiempo. Dolor y amor profundo. Tristeza y conexión profunda. Trauma y resiliencia”. Esta es la primera ocasión que Emma Heming habla de su esposo y sale al aire luego del diagnóstico que recibió Willis ya que, desde que se conoció sobre su enfermedad se ha mantenido alrededor de él en todo momento y en la privacidad de su hogar.