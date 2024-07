Tristeza por el estado de salud de Bruce Willis: dejó de hablar

Emma Heming Bruce Willis

Heming difundió en estos días un viaje en bicicleta de Spencer Cline y su futuro cuñado Paul, quienes no son profesionales en recaudar fondos y crear conciencia sobre la afección. La actriz anunció que donaría un dólar por cada milla recorrida, y también transmitió el consejo que les daría Bruce: "hidratarse" durante el viaje.

"Un gran saludo para Spencer Cline y su futuro cuñado Paul, quienes están recorriendo Estados Unidos en bicicleta, ¡Y no son ciclistas profesionales! ¡Esto es simplemente una locura! Pero ese es el efecto que FTD deja en nosotros. Nos apasiona y nos motiva para trabajar por el cambio y simplemente para ser vistos", comenzó diciendo.

En octubre del año pasado, Glenn Gordon Caron, amigo personal de Bruce Willis y creador de series de televisión reveló en una entrevista detalles de cómo la DFT estaba afectando al actor a quien intenta visitar al menos una vez al mes.

"Él no es totalmente verbal; solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí", agregó.