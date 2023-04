Ex de Cacho Garay reveló graves amenazas del humorista

cacho garay

“Ayer apareció una chica y me dijo que esas armas van a aparecer en mi cabeza’”, dijo en diálogo con Nosotros a la Mañana y añadió que intentó realizar la denuncia policial y no pudo. “Fui a la comisaría y me trataron re mal”, se lamentó.

La mujer aseguró que Garay le decía que la mataría: “Él me dijo que tarde o temprano lo va a hacer. Me dijo que de acá salía muerta. Yo no quiero dar muchos detalles porque estoy en shock y no me quiero exponer. No me siento bien todavía”.

En otra entrevista con Intrusos, Bracamonte estuvo aislada de su entorno, reveló que nunca le contó a su familia lo que ocurría y que se enteraron a través de los medios.

“La primera vez fue cuando me quiso someter con otra persona y yo quise escaparme. Por miedo a que yo hablara me amenazó con un arma y me encerró”, contó y sumó: "Yo había naturalizado un montón de cosas que me hizo este hombre. Cuando yo le decía que quería irme, amenazaba con matarme”.

La mujer reveló que había descubierto que tenía una enfermedad de transmisión sexual y acusó a Garay de haberla contagiado. “Yo desde que descubrí por un médico forense y por una psicóloga que tengo una enfermedad de transmisión sexual, para mi Cacho está muerto. No me interesa lo que diga él. Soy una buena persona, que lo cuidó y le salvó la vida muchas veces. Lo quería con el alma, pero él me hizo hacer cosas indecentes”, detalló.

Garay fue liberado el jueves tras pagar un millón de pesos de fianza pero quedó imputado por tenencia de armas y amenazas agravadas.