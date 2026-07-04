Callejero Fino anunció su regreso a los escenarios con un show increíble

La expectativa por el recital es alta, ya que será la primera oportunidad en varios años para ver a Callejero Fino encabezando un show propio en la Ciudad de Buenos Aires. Con un repertorio que promete combinar nostalgia, novedades y toda la energía del RKT, el artista buscará reencontrarse con sus fanáticos en una noche que asoma como una de las más importantes de su año.