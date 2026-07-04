Callejero Fino anunció su regreso a los escenarios con un show increíble
Después de casi tres años sin realizar una presentación propia en la Ciudad de Buenos Aires, el referente del RKT confirmó un espectáculo renovado para octubre.
Tras una larga espera, Callejero Fino confirmó la noticia que sus fanáticos aguardaban desde hace tiempo. El artista volverá a ofrecer un show propio en la Ciudad de Buenos Aires después de casi tres años y lo hará con una propuesta completamente renovada que promete recorrer los momentos más importantes de su carrera.
La cita será el próximo 24 de octubre en el Complejo C Art Media, donde el cantante encabezará un espectáculo que combinará los clásicos que lo convirtieron en uno de los grandes exponentes de la música urbana argentina con las canciones de su material más reciente. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.
El regreso marca un momento especial para el artista, que continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del RKT y llega impulsado por el lanzamiento de la trilogía de EPs "MEGA CALLEJERO FINO RKT 1, 2 y 3", un proyecto con el que reafirmó su identidad musical y su lugar dentro de la escena local.
Una noche para reencontrarse con su público
El show en el C Art Media será el reencuentro de Callejero Fino con el público porteño en un concierto pensado para repasar los grandes éxitos de su carrera, sin dejar de lado las nuevas canciones que marcaron su presente artístico.
Desde la producción anticipan una experiencia completamente renovada, con una puesta en escena especial y un repertorio que buscará reflejar la evolución del cantante sin perder la esencia que lo convirtió en el máximo referente del RKT. De esta manera, el artista volverá a subirse a un escenario en Buenos Aires para protagonizar una de las presentaciones más esperadas del año dentro de la música urbana argentina.
La expectativa por el recital es alta, ya que será la primera oportunidad en varios años para ver a Callejero Fino encabezando un show propio en la Ciudad de Buenos Aires. Con un repertorio que promete combinar nostalgia, novedades y toda la energía del RKT, el artista buscará reencontrarse con sus fanáticos en una noche que asoma como una de las más importantes de su año.
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