Furia Scaglione le arruina la sorpresa a Gran Hermano: quién ingresa a la casa

¿Estrategia o error de Furia?

En el "universo Gran Hermano", nada suele ser azaroso. Para muchos analistas de redes, este posteo de Furia busca traccionar a su enorme base de seguidores (el "fandom") hacia la pantalla de Telefe, asegurando un pico de rating para el debut de su hermana como participante oficial.

Sin embargo, para la producción de Santiago del Moro, la publicación representa una filtración directa de uno de los secretos mejor guardados de la semana. Con la "bomba" ya detonada en Instagram, la gala de esta noche pierde el factor sorpresa pero gana en expectativa: el ingreso de la hermana de la máxima estratega del reality promete cambiar el clima de la casa de forma irreversible.