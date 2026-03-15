Furia Scaglione le arruina la sorpresa a Gran Hermano: quién ingresa a la casa
Siempre polémica, la exparticipante más icónica de Gran Hermano pareció revelar al nuevo integrante de la casa más famosa del país.
El misterio que el tuitero Pabloschi había intentado construir durante todo el fin de semana parece haberse desmoronado por un descuido —o una jugada intencional— de la propia Furia Scaglione, por lo que se va confirmando quién ingresará este domingo a Gran Hermano Generación Dorada.
Juliana, la figura más icónica de las últimas ediciones, habría arruinado la sorpresa de la producción y al conductor Santiago del Moro al confirmar de manera implícita que el reemplazo de Carmiña no es otra que su hermana, Coy.
Mientras los fanáticos debatían si el mensaje de "Coy" de Pabloschi en las redes era solo una teoría, la propia Furia decidió intervenir en su cuenta de Instagram este domingo por la tarde.
La exjugadora publicó una historia contundente que no dejó margen para la duda: dice "domingo", en clara referencia a la gala de esta noche, la gráfica incluye el logo oficial de "Gran Hermano Generación Dorada" y el video corresponde a uno de los ingresos de Coy en ediciones anteriores (cuando entró en la dinámica de "Congelados").
¿Estrategia o error de Furia?
En el "universo Gran Hermano", nada suele ser azaroso. Para muchos analistas de redes, este posteo de Furia busca traccionar a su enorme base de seguidores (el "fandom") hacia la pantalla de Telefe, asegurando un pico de rating para el debut de su hermana como participante oficial.
Sin embargo, para la producción de Santiago del Moro, la publicación representa una filtración directa de uno de los secretos mejor guardados de la semana. Con la "bomba" ya detonada en Instagram, la gala de esta noche pierde el factor sorpresa pero gana en expectativa: el ingreso de la hermana de la máxima estratega del reality promete cambiar el clima de la casa de forma irreversible.
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