Cambios en Telefe: ¿dan hoy viernes Gran Hermano?
El reality show más exitoso de la televisión argentina continúa avanzando, con cruces y conflictos cada vez más al límite. ¿Se emite el debate esta noche?
Lamentablemente para la audiencia fanática de Gran Hermano Generación Dorada, como hoy es viernes, no hay gala ni debate, dado que la programación continúa teniendo el esquema de la edición anterior, donde las galas principales con Santiago del Moro ocurren de domingo a jueves.
Por ello, los televidentes deberán esperar, al menos, hasta mañana, cuando Robertito Funes Ugarte dé lugar a "La Noche de los Ex", un espacio de análisis del juego que alberga a los exparticipantes más emblemáticos del certamen de convivencia.
La bomba de esta semana
Esta semana estuvo marcada por un bombazo que sacudió a la gala de nominaciones de este miércoles, ya que toda la casa quedó en placa a raíz de un evidente complot de uno de los principales grupos formados en el reality. Al advertir conversaciones explícitas entre algunos participantes, el dueño de la casa decidió castigar a todos y dejar que sea el público quien decida al siguiente eliminado.
Como era de esperarse, el grupo compuesto por Emanuel, Solange, Eduardo y Cinzia celebró la medida, dado que el complot en cuestión los perjudicaba en gran manera. Además, Manuel había obtenido el liderazgo -que perdió posteriormente- y con ese beneficio había fulminado a la concursante venezolana y había dejado a 11 jugadores sin posibilidad de votar, tal como indicaban sus posibilidades al ser el líder.
Tras haber encabezado la estrategia a viva voz para eliminar a un integrante del grupo antes mencionado, el exnovio de Zoe Bogach se quedó sin sus beneficios y también resultó nominado, al igual que los otros 23 participantes.
Con una placa positiva de cada al lunes, ahora dependerá del público, al que deberán conquistar todos si quieren seguir en juego.
Los primeros ocho salvados de este jueves en la casa de Gran Hermano
- Zilly
- Andrea del Boca
- Emanuel
- Sol
- Daniela
- Pincoya
- Yipio
- Cinzia
A qué hora y cómo ver en vivo La Noche de los Ex
La Noche de los Ex de Gran Hermano se podrá ver este sábado, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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