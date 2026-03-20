Cambios en Telefe: ¿dan hoy viernes Gran Hermano?

Con una placa positiva de cada al lunes, ahora dependerá del público, al que deberán conquistar todos si quieren seguir en juego.

Los primeros ocho salvados de este jueves en la casa de Gran Hermano

Zilly

Andrea del Boca

Emanuel

Sol

Daniela

Pincoya

Yipio

Cinzia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2034824124216803406&partner=&hide_thread=false Cinzia es la última salvada de la noche



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por @primevideolat pic.twitter.com/fi4DsHm504 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 20, 2026

A qué hora y cómo ver en vivo La Noche de los Ex

La Noche de los Ex de Gran Hermano se podrá ver este sábado, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.